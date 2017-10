M. Bedoui à El-Ménéa : « L’Etat ne renoncera pas aux acquis sociaux »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, depuis El-Ménéa, que l’État ne renoncera pas aux acquis sociaux, soutenant que le projet de loi de finances pour 2018 et le Plan d’action du gouvernement «en sont un message fort».

«L’État ne renoncera pas aux acquis sociaux concrétisés au profit des citoyens dans différents secteurs, tels que la santé, l’éduction et l’eau potable», a précisé M. Bedoui, lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée d’El-Ménéa. Il a ajouté, dans ce sens, que le «message fort contenu dans le projet de loi de finances pour 2018 et le Plan d’action du gouvernement sont la preuve que l’État ne renoncera pas aux acquis sociaux».

Évoquant les mesures prises par le gouvernement, dont le dégèle de tous les projets de développement, notamment dans les wilayas du Sud et l’injection de 150 milliards de dinars dans le Fonds de développement du Sud, le ministre a précisé que ceci permettra de poursuivre le processus de développement dans ces régions, rappelant que le secteur de l’Éducation dans la wilaya de Ghardaïa a bénéficié d’un dégèle de 15 projets de construction d’écoles et de lycées.

Affirmant que le Président de la République donne à chaque occasion des instructions en faveur de l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans tous les domaines, M. Bedoui a soutenu que le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme du Président Bouteflika jusqu’à 2019, ajoutant que les acquis réalisés sont «irrévocables». Lors d’une halte à la station d’assainissement de Hassi El-Kara, le ministre a mis l’accent sur l’importance de généraliser l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets de développement en cours de réalisation au niveau des établissements éducatifs, notamment dans l’éclairage public, pour «réduire les coûts de l’électricité». Au niveau de la ferme-pilote Hadjadj Mahmoud, M. Bedoui a réitéré la «détermination de l’État à récupérer les terres agricoles non exploitées par les bénéficiaires en vue de les redistribuer à de vrais investisseurs dans le secteur agricole». À une question sur la situation de la main-d’œuvre africaine dans la région, le ministre de l’Intérieur a fait savoir que des mécanismes juridiques étaient en cours d’élaboration à l’effet d’encadrer ce type de main-d’œuvre.



Wilayas déléguées : nouvelles lois consacrant la décentralisation de la prise de décision avant fin 2017



M. Bedoui a affirmé que de nouvelles lois seront promulguées avant la fin de l'année, en vue de consacrer la décentralisation de la prise de décision dans les wilayas déléguées. Lors d'une rencontre avec des élus locaux et des membres de la société civile, au terme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya déléguée d'El- Ménéa, M. Bedoui a précisé que «plusieurs lois exécutives seront promulguées avant fin 2017, en vue de consacrer la décentralisation de la prise de décision dans les wilayas déléguées, qu'il s'agisse de la gestion financière ou administrative», ajoutant qu'une telle opération nécessite la conjugaison des efforts pour «être à la hauteur des décisions du Président de la République relatives au soutien à ces wilayas».

Après avoir adressé à la population locale, les salutations du Président de la République, le ministre a affirmé que la décision relative à la nouvelle organisation administrative «est une première étape», ajoutant que les nouvelles circonscriptions administratives, dont El-Ménéa, sont appelées à devenir des wilayas à part entière. Répondant aux préoccupations des habitants de la wilaya déléguée, M. Bedoui a assuré que le gouvernement «est au fait des problèmes des citoyens», soulignant la nécessaire participation de tous à la création de richesse et à la promotion de l'agriculture. Le ministre a rappelé, dans ce sens, que les terres agricoles inexploitées «appartiennent à la communauté nationale», et seront redistribuées, «selon la priorité». «L'État poursuivra sa politique d'accompagnement et d'encouragement de tous ceux qui créent de la richesse», a soutenu le ministre, précisant que la relance du Fonds de développement des régions du Sud entrait dans le cadre de la promotion des acquis sociaux, auxquels «on ne saurait renoncer», a-t-il dit. (APS)