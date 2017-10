M. Mustapha Guitouni à Tizi Ouzou : réduire les importations de carburants

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a insisté hier à Tizi-Ouzou sur la nécessité de l’exploitation du gaz de schiste tout en assurant que rien ne sera entrepris au détriment de la santé des Algériens. S’exprimant en marge de la visite d’une travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre a fait savoir que l’exploitation du gaz de schiste est une nécessité inévitable imposée par la hausse de la consommation de gaz naturel, précisant que l’exploitation de cette richesse naturelle ne sera pas entreprise au détriment de la santé des populations. «Les nouvelles technologies permettent l’extraction du gaz de schiste sans risques environnementaux», a-t-il assuré. «Le recours à cette énergie non conventionnelle est obligatoire», a-t-il insisté, ajoutant que d’ici 2024, l’Algérie aura consommé la totalité de sa production en hydrocarbures.

Dans le cadre de cette démarche, Mustapha Guitouni a fait part du lancement d’une vaste et intense campagne de sensibilisation de la population sur les avantages de l’exploitation de cette énergie afin de la convaincre de la pertinence du recours à cette exploitation. Évoquant les dettes des entreprises en charge de la réalisation des différents programmes de raccordement du gaz naturel au niveau national, M. Guitouni a rassuré ces dernières que son département ministériel a mobilisé une enveloppe de 27 milliards de dinars pour le payement des situations financières d’une centaine d’entreprise ayant intervenu dans les travaux gaz à travers le pays. Le ministère de l’énergie mobilisera aussi une enveloppe financière de l’ordre de 15 milliards de dinars pour les mêmes besoins, a-t-il rassuré. La wilaya de Tizi-Ouzou où le taux de raccordement des foyers au gaz naturel aura atteint 76% a bénéficié d’une cagnotte de 100 milliards de centimes destinés aussi au règlement des situations des entreprises réalisatrices. Lors de sa visite, le ministre a procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 1.400 foyers répartis sur les villages des communes de Timzart (401 foyers), de Tizi-Ouzou (519 foyers) et Tirmitine (488 foyers).

Dans la commune de Fréha, il a inauguré une cabine mobile d’une capacité de 20 mégawatts et lancé les travaux de réhabilitation des installations du poste 60/30 Kva. Il s’est aussi enquis à Draâ Ben Khedda de l’avancement des travaux de réhabilitation du poste 60/30 Kva, alors qu’il a procédé à la mise en service de quatre centres d’électrification rurale au bénéfice de 94 foyers à travers trois villages de la commune de Boudjima, à savoir Isserouen, Iferadjen et El Oudez. Le ministre a également visité les centres enfûteurs et carburants de Oued Aïssi et le projet de remise à niveau de la station-service Naftal.



Accélérer la conversion des véhicules au GPLC



Le ministre a demandé au PDG de Naftal d’augmenter le programme et la cadence de conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié (GPL), en faisant notamment appel aux investisseurs privés pour la fabrication des kits de conversion afin de satisfaire la demande exprimée. Il a demandé à cette entité économique de se pencher sur ce dossier de fabrication de kits GPL par le privé à travers des partenariats ou autres démarches, et de proposer une solution d’ici la fin de l’année.

Dans cette même démarche l’entreprise Naftal qui dispose de 17 stations dotées d’équipement de stockage du GPL sur un total de 93 centres à l’échelle nationale, doit également doter l’ensemble de ses stations en GPL afin de rendre ce produit disponible et satisfaire la demande de conversion a insisté le ministre. Ces orientations visent à réduire, dans la perspective d’arrêter, les importations de carburants et ne plus continuer à importer un volume annuel de 3,5 millions de tonnes d’essences et de mazout a souligné M. Guitouni. Le taux national de conversion est de 20% actuellement représentant un total de 500.000 véhicules, a fait savoir le PDG de Naftal qui a expliqué au ministre que l’objectif de cette entreprise à horizon 2021 est d’atteindre 40% de couverture du parc automobile en ce produit. Sur un autre volet M. Guitouni a donné instruction pour éliminer le transport de carburants par camions-citernes dans les wilayas où d’autres options se présentent et de lui préférer le train ou le pipe-line pour réduire les risques d’accidents.

Bel. Adrar