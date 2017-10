Elections locales : Améliorer le processus électoral

L’amélioration du processus électoral en Algérie est une étape «importante qui nécessite beaucoup d’efforts, de patience et de militants», a souligné, hier à Bouira, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal. «Nous devons œuvrer davantage pour l’amélioration du processus électoral dans notre pays, et cela nécessite beaucoup d’efforts, de patience et de militants, ainsi que l’implication efficace de toutes les parties concernées, dont la classe politique, la société civile et les médias, ainsi que tous les secteurs, avec l’objectif d’arriver à des élections», a déclaré M. Derbal, lors d’une conférence de presse organisée au siège local de la HIISE à Bouira.

«Ce travail d’amélioration et de développement de l’acte électoral en Algérie doit être mené de façon continue afin d’arriver à une phase meilleure», a ajouté le responsable en visite à Bouira dans le cadre du programme de la HIISE visant à veiller au bon déroulement des préparatifs des élections locales du 23 novembre prochain.

Dans ce contexte, M. Derbal a souligné la nécessité de revoir en premier lieu la loi organique relative au régime électoral qui, a-t-il insisté, nécessite quelques «ajustements» afin de combler tout éventuel vide juridique. Il a également appelé à l’assainissement du fichier électoral national qui, a-t-il estimé, est considéré comme une étape importante dans le processus électoral.

«L’assainissement du corps électoral est une question très importante dans le processus électoral. Il s’agit d’une opération difficile, mais indispensable. Elle demande beaucoup d’efforts, de suivi et de temps, car elle ne peut se faire du jour au lendemain», a répondu M. Derbal à une question de journalistes sur les cas de double inscription de quelques électeurs, dont le problème avait été déjà signalé, lors des élections législatives passées. «Un corps électoral bien assaini constitue un véritable critère pour la réussite du processus électoral et a un grand impact sur le déroulement des élections, ainsi que sur les résultats et le taux de participation», a expliqué le conférencier. À ce propos, Abdelouahab Derbal précise aux représentants de la presse nationale qu’il n’existe pas un fichier électoral national uni. «Il n’y a que 1.541 fichiers électoraux communaux à travers le pays. Ceux-ci ont besoin de révision, pour corriger les erreurs relatives aux noms et prénoms des personnes, ainsi que la double inscription avant de les inscrire sur le fichier électoral national. Un travail d’assainissement est en train de se faire. Et, selon le ministère de l’Intérieur, l’opération connaît un taux d’avancement de 95%», a-t-il fait savoir. Avec la création du numéro national d’identité électronique (ID), le travail devient facile pour la maîtrise du fichier électoral et dans le cadre de la modernisation électronique de l’administration algérienne.

Cela résoudra même la question des corps constitués dans le corps électoral, a encore expliqué le président de la HIISE. Pour la réussite du prochain rendez-vous électoral, le président de la HIISE a mis l’accent sur la nécessité de travailler en cohésion avec les différentes parties concernées afin de «barrer la voie à toute tentative de fraude ou autres violations».

Il conclut en plaidant pour l’élargissement des prérogatives de son instance, afin de lui permettre, selon lui, d’assurer davantage de réussite et de lutter contre tout genre d’irrégularités pouvant perturber le cours ou les résultats du vote.