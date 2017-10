Elections locales 2017, Tizi Ouzou : gestion participative, la solution

À Tizi Ouzou, la préparation des élections locales du 23 novembre prochain se déroule comme sur des roulettes et dans de bonnes conditions. Toutes les conditions sont réunies, pour que ce rendez-vous électoral se passe dans la sérénité la plus totale. Les pouvoirs publics n’ont lésiné sur aucun effort, pour que l’opération de dépôt, puis de traitement des 345 listes de candidatures aux Assemblées populaires communales (APC) et les 11 autres listes en course pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), soit un véritable exemple de transparence et d’impartialité de l’administration locale chargée de cette opération d’organisation de ce scrutin local. Une échéance qui, faut-il le rappeler, suscite un fort engouement populaire par rapport aux élections législatives durant lesquelles les partis ont souvent du mal à drainer des foules aux urnes.

La participation plus ou moins massive des électeurs aux élections locales, une réalité que personne ne peut nier, est expliquée par le fait que les élus locaux sont les premiers à être au fait des véritables préoccupations des citoyens des différents villages et hameaux de leurs communes respectives, d’autant que les partis et indépendants en lice aux élections locales tiennent absolument à intégrer dans leurs listes de candidatures des représentants de chaque village, pour, d’abord, brasser large le jour des élections, et assurer, ensuite, la prise en charge en fonction des moyens des besoins de chacun de ces villages.

La proximité de l’élu local avec la population a fait que la participation des électeurs et électrices aux élections municipales a toujours été importante dans toutes les communes de la wilaya de Tizi Ouzou où la gestion participative des affaires de ces communes est une réalité palpable depuis déjà plusieurs années.

Dans plusieurs communes de Tizi Ouzou, la population, à travers les comités de villages et le mouvement associatif, est directement associée dans la gestion des affaires des communes. Dans certaines de ces communes, rien ne peut être entrepris par l’exécutif communal sans consultation et l’aval des représentants dûment mandatés par la population de leurs villages respectifs. Le choix des projets à réaliser et toutes autres actions concernant le cadre de vie de la population est soumis d’abord à l’approbation et l’appréciation des comités de villages, dans le cadre de cette gestion participative, devenue, au fil du temps, une tradition dans la majorité des APC de la wilaya.

L’implication directe de la population dans la gestion des affaires des communes a permis l’instauration de la transparence dans la répartition des projets sur les villages composant ces communes, le recul net du favoritisme dans les recrutements et la distribution des aides destinées aux nécessiteux, des programmes de développement de l’agriculture, notamment les PPDRI…comme elle a réduit, d’une manière considérable, le recours des populations à la fermeture des sièges des APC pour exiger la prise en charge de leurs préoccupations.

À présent, le dialogue permanent entre ces édiles municipaux et les citoyens a fait que la plupart des Assemblées communales de la wilaya connaissent une certaine stabilité, chose qui a permis aux élus locaux de travailler dans une relative sérénité, en dépit de l’infime budget dont bénéficient les communes dans le cadre des programmes de développement communal (PCD) qui sont très loin de répondre aux besoins de la population qui, dans plusieurs communes, souffre de l’absence d’infrastructures culturelles, sportives et de loisirs, de santé, de la vétusté des chemins, pénurie d’AEP et de tant d’autres manques que ne peuvent être pris en charge par les maigres budgets communaux.

Bel. Adrar