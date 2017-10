Elections locales 2017, Constantine : 281.955 électeurs dans la daïra

Le corps électoral de la daïra de Constantine est passé de 279.567, à 281.955 inscrits, et ce à l’issue de la révision exceptionnelle des listes électorales clôturées depuis un peu plus de a trois semaines. Avec le lancement de l’opération de révision ordinaire au début du mois d’octobre, ce chiffre connaitra, très certainement, une courbe ascendante, notamment en considération du nombre de familles ayant été délocalisées à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, toujours à Constantine.

Dans ce contexte, le chef de la daïra de Constantine, Azzedine Antri, a appelé les citoyens qui ne sont pas encore portés sur la liste électorale de leur commune de résidence à exiger, auprès de l’administration, leur inscription, particulièrement ceux ayant bénéficié dernièrement de logements à la nouvelle ville Ali-Mendjeli.

En effet, cette dernière dépendant de la commune dEl-Khroub, et le nombre de familles, en provenance de la daïra de Constantine, ayant bénéficié de différentes formules de logement, à savoir logements social, social participatif ou Cnep Immobilier, se chiffrant par milliers, il est nécessaire que les personnes en âge de voter s’y inscrivent, afin que la liste électorale de la daïra du chef-lieu puisse être correctement assainie.

Les élections locales, prévues le 23 novembre prochain, constituent le deuxième rendez-vous électoral. Pour rappel, la daïra de Constantine compte 75 centres et 625 bureaux de vote, répartis sur les 10 secteurs urbains de la ville. Par ailleurs, la direction de la Réglementation et des Affaires générales de la wilaya de Constantine a procédé à l’invalidation de la candidature de deux têtes de liste APC.

Il s’agit du secrétaire général du bureau de la wilaya du RND, Aberrahmane Filali, pour la commune de Hamma Bouziane, et de Hacène Milia, pour celle d’El-Khroub. En outre, l’avocat et enseignant universitaire Nadir Amirèche a remplacé Abdelouahab Benarab à la tête de la liste FLN pour l’Assemblée populaire de wilaya. D’autres surprises ne sont pas à écarter dans les prochains jours. Aussi, les APC sont en plein dans les préparatifs qui vont bon train, pour préparer les bureaux, les urnes et toute la logistique des bureaux de vote

I. B.