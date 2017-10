M. Gaïd Salah inaugure l’école des cadets de la Nation de Tamanrasset : Former une génération d’élites

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a procédé, hier, deuxième jour de sa visite de travail et d’inspection à la 6e Région militaire, à l’inauguration de l’École des cadets de la nation, à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L’Ecole des cadets de la nation de Tamanrasset est la 10e école réalisée ces dernières années, dédiée à l’enseignement moyen avec une capacité de 800 places pédagogiques. Ayant ouvert la formation des cadets à compter de l’actuelle année scolaire 2017/2018, l’Ecole garantit un enseignement de haut niveau et dispose de toutes les commodités et les moyens matériels, humains et pédagogiques modernes, à l’instar de laboratoires de sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistés par ordinateur, de laboratoires de langues, de salles internet, d’amphithéâtres, de bibliothèques et d’infrastructures de sports et de loisirs, précise-t-on de même source.

Suite à l’inauguration de cette école, Gaïd Salah, accompagné du général major Meftah Souab, commandant de la 6e Région militaire, a suivi une présentation donnée par le commandant de l’école, avant de visiter les différentes infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires et de s’entretenir longuement avec les cadets. Le général de corps d’armée a ensuite prononcé une allocution d’orientation, suivie par l’ensemble des cadets au niveau des dix Ecoles implantées sur tout le territoire national, à travers laquelle il a rappelé «l’importance extrême et l’intérêt capital accordés par le Haut Commandement de l’ANP pour l’assurance d’une égalité des chances aux enfants du peuple algérien et pour le renforcement de l’appareil de formation de l’Armée par ce nouvel édifice qui vient approvisionner nos Forces armées en une génération d’élites, pleine de valeurs nationales, fière de ses valeureux aïeux et de leurs exploits». La Révolution de Novembre a contribué à répandre les préceptes de liberté et de paix dans le monde, «Nous avons pleinement conscience au sein de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et nous œuvrons laborieusement avec la volonté d’Allah le Tout-Puissant, et sous le Commandement de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à ancrer les moralités de le Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des loyales générations montantes», a affirmé Gaïd Salah. L’objectif étant, a-t-il souligné, de permettre à ces générations montantes de «comprendre le message de Novembre et de concevoir ses dimensions et sa noblesse comme étant l’une des plus grandes des épopées, des plus éminentes, des plus authentiques et des plus chères au cœur des Algériens, objet des éloges, faisant légitimement la fierté de notre armée, aujourd’hui et toujours, comme étant le prolongement des racines de l’auteur de cette épopée : l’Armée de libération nationale, dont la flamme restera rayonnante et distinguée, tout autant que celle du rôle magistral assigné à l’ANP dans le cadre de ses missions».



La grandeur de l’Algérie



Partant de ce postulat précisément, «il devient naturel, voire impératif, a estimé le général de corps d’armée, que la mémoire des Algériens, notamment la jeune génération, revienne sur le passé glorieux de leur pays, pour en tirer un capital moral, que je sais abondant et incomparable, leur permettant, résolument, de faire face, voire de remporter tous les défis, de surpasser tous les obstacles et de poursuivre leur voie avec tout l’espoir et l’ambition, contribuant véritablement et efficacement à l’édification de l’avenir de leur patrie». «L’histoire de l’Algérie, qui fait notre grande fierté aujourd’hui, n’aurait pu s’accomplir, comme nous le savons tous, sans ces braves et vaillants hommes, qui ont sacrifié leur présent pour l’avenir de l’Algérie, qui voyaient en ce temps-là, un avenir honorable et prometteur. Il vous revient aujourd’hui d’avoir foi que l’avenir de l’Algérie doit être en parfait accord avec son histoire nationale exemplaire, voire prodigieuse», a poursuivi Gaïd Salah. «Sachez que votre pays, l’Algérie, grâce à sa glorieuse Révolution et son histoire nationale pleine de bravoure et de vaillance, a su mettre son empreinte, distinctement, sur les pages de l’Histoire contemporaine de l’humanité, et graver avec des paroles en or, la capacité de l’homme à changer le cours des événements de l’histoire, et de les réorienter et les reformuler selon ses aspirations légitimes et ses ambitions fondées. L’Histoire de l’humanité gardera en mémoire, sans l’ombre d’un doute, et avec révérence, la grandeur de l’Algérie, de son peuple et de sa Révolution populaire salutaire, et commémorera l’héroïsme de leurs auteurs, et se remémorera le rôle leader qui a contribué, à travers cette Glorieuse Révolution, à répandre et à généraliser les préceptes de la liberté et de la paix à travers le monde», a-t-il relevé à l’adresse des cadets des dix Ecoles du pays.



Faire des Écoles des cadets de la nation une véritable pépinière de formation de compétences



Le général de corps d’armée a rappelé, dans ce cadre, «les résultats excellents enregistrés par les Ecoles des cadets de la nation chaque année, lors des épreuves du baccalauréat et du Brevet de l’enseignement moyen, prouvant ainsi l’efficacité de ce cursus scolaire dans la formation de jeunes cadres parfaitement qualifiés». «L’aspiration de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, à renforcer le pivot de sa force, qui s’appuie sur le bon sens et les mains fermes de ses fils, est une ambition illimitée. Inspirés de cette ambition, nous valorisons les résultats excellents obtenus par les cadets de la nation, ces récentes années», a affirmé Gaïd Salah qui a appelé à faire des toutes les Ecoles des cadets de la nation «une véritable pépinière de formation de compétences jeunes, pleinement conscientes, parfaitement qualifiées et fières de leur histoire nationale», en accord avec l’attention portée par le Président de la République, «qui veille, en permanence, à assurer un environnement favorable, permettant à la jeunesse algérienne de s’imprégner des valeurs et des principes de son histoire nationale».

En concrétisation de ces orientations, «nous œuvrons avec application, au sein de l’ANP, à faire de notre capital historique une source essentielle pour sensibiliser les éléments et leur faire prendre conscience du poids de la responsabilité qui est à leur charge. A cet effet, la matière d’histoire a été établie matière principale et permanente au sein de notre appareil d’instruction et de formation», a fait valoir le général de corps d’armée. Afin d’atteindre ces objectifs «ambitieux et légitimes», le vice-ministre de la Défense nationale a exhorté l’ensemble à «fournir davantage d’efforts, à œuvrer consciencieusement, afin de réaliser les résultats aspirés et d’imprégner l’optique d’enseignement, de formation, de discipline psychique et moral», afin qu’elle soit «un exemple à suivre à l’avenir». Il a, dans ce sens, exhorté les cadres et les professeurs de l’Ecole à «fournir le maximum d’effort, pour atteindre les résultats visés et remporter l’enjeu d’un enseignement fructueux et d’une formation productive», conjugués à «une éthique irréprochable et une discipline stricte».

Le général de corps d’armée a, par la suite, écouté les interventions des cadets et enseignants de cette Ecole qui ont exprimé leur gratitude pour l’intérêt que porte le Haut Commandement de l’ANP à l’enseignement et aux futures générations. A l’issue de cette visite, il a déjeuné avec les cadets de la nation avant qu’une photo souvenir ne soit prise. Lors du premier jour de sa visite à la 6e Région militaire, le général de corps d’armée a tenu une rencontre d’orientation avec les cadres et les éléments de la Région, et inspecté quelques unités mobilisées aux frontières sud du pays. (APS)