Selon le dernier bilan de l’ANP : 16 terroristes neutralisés en septembre

Ne connaissant point de répit, la lutte antiterroriste que mènent les éléments de l’ANP sur le terrain ne se mesure qu’à la forte détermination de cette institution militaire d’éradiquer définitivement les résidus de ce fléau criminel. Durant ce dernier mois de septembre, l’offensive de l’ANP et les résultats obtenus en matière de terroristes neutralisés, de réseaux de soutien démantelés, de noyaux durs de la criminalité organisée « émiettés » attestent, une fois de plus du haut professionnalisme de ladite institution et du perfectionnement de ces méthodes de lutte.

En effet, les résultats des opérations engagé le mois passé sur le terrain se sont traduits par l’élimination de trois terroristes, alors que huit autres ont été capturés vivants. De plus, cinq autres terroristes se sont rendus aux services de sécurité en septembre denier, ce qui est à même de certifier de la mise en place par l’Armée nationale populaire d’une stratégie de ratissage des plus adaptées, à telle enseigne que ces 5 terroristes repliés dans les maquis n’avait d’autre alternative que la repentance, où tout simplement l’ élimination. Au total, le bilan des opérations menées le mois dernier par l’ANP fait ressortir un nombre de 16 terroristes neutralisés, dont la moitié à fait l’objet d’arrestation, comme cela est rapporté dans le dernier numéro de la revue El Djeich. Des arrestations de terroristes en activité peuvent s’avérer très utiles en termes de collectes de renseignement au profit des différents détachements opérationnels de l’ANP. Le renseignement sécuritaire constitue une donnée basique dont dépend, dans la majorité des cas, le succès des opérations militaires. Pour ce qui est de l’ANP, autant dire que ce genre de renseignement constitue le «maillon fort» de la stratégie mise en place dans le domaine de la lutte antiterroriste. Une stratégie qui s’est avérée payante, notamment en termes des démantèlements de réseaux de soutien au terrorisme dans le sillage duquel seize personnes ont été arrêtées le mois dernier.



M. Gaïd Salah : « Ils ont essuyé un grand échec. »



Autant dire alors que le terrorisme en Algérie vit ces derniers retranchements et que face à la détermination et la disponibilité de l’ANP, doublée de son expérience et son sens élevé de professionnalisme, les résidus du terrorisme et les irréductibles éléments parmi les adeptes de ce fléau sont assurément voués à l’agonie. Pour se convaincre, il suffirait de se référer aux récentes orientations du général de corps d’armée, M. Ahmed Gaid Salah qui a mis l’accent dans son allocation prononcée dimanche dernier à Tamanrasset sur l’importance de consolider « le corps de bataille de l’ANP et de promouvoir ses aptitudes opérationnelles ».

Par la même occasion, le chef d’état-major de l’ANP a également réitéré la détermination de l’ANP « à triompher de ses ennemis », qui ont essuyé, poursuit-il, « un grand échec dans leur projet d’employer le fléau du terrorisme au service de leurs desseins abjects et maléfiques, et d’en faire un autre moyen pour arriver à leurs fins ignobles et destructrices ».

D’autre part, et pour revenir au bilan des opérations de septembre dernier, il ressort outre les 16 terroristes neutralisés, la saisie d’une quantité dépassant les 70 unités d’armes à feu de différents calibres, entre autres de lance-roquettes de type RPG-7, de fusils-mitrailleurs, un lot d’armes artisanales et notamment des grenades offensives. Le bilan mensuel de l’ANP fait état en outre de la destruction de 35 casemates et abris de terroristes, ce qui confirme encore une fois l’efficience du renseignement sécuritaire de la stratégie de lutte.

Pour ce qui est du mois courant, les services de l’ANP sont parvenus à neutraliser 5 terroristes à Bejaia, alors que quatre autres éléments de soutien ont quant à eux fait l’objet d’arrestation. Le maintien d’un tel durcissement dans l’action de lutte s’est traduit en outre par la reddition d’un terroriste récemment à Tamanrasset. Le concerné était en possession d’un lot d’armes et d’une importante quantité de munitions.

Karim Aoudia