2e salon de la récupération et de la valorisation des déchets : « Rien ne se perd tout se transforme »

«7.000 postes d’emploi peuvent être créés annuellement dans le recyclage des déchets, d’où la nécessité de redoubler d’efforts afin de promouvoir cette activité qui peut rapporter jusqu’à 38 milliards de dinars chaque année.»

«Un important manque à gagner pour l’économie nationale», a estimé, hier, Mme Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, à l’ouverture du 2e Salon de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE).

S’exprimant en marge de cette manifestation, la ministre a indiqué que «les questions liées à l’environnement et aux énergies renouvelables constituent l’une des priorités nationale des pouvoirs publics qui veillent à préserver l'environnement et à assurer le développement durable». Mme Zerouati a, dans ce contexte, mis l’accent sur les actions accomplies dans ce domaine «qui se sont traduites par la constitutionnalisation, en 2016, du droit à l'environnement, par M. Abdelaziz Bouteflika».

Pour la ministre, la stratégie actuelle du secteur qui repose sur le développement durable en matière d’énergies renouvelables, notamment, constitue une alternative et un véritable enjeu pour l’économie du pays. Elle a appelé à encourager davantage l’investissement dans le domaine de la récupération et le tri des déchets qui, de par son impact positif sur l’environnement, représente une importante valeur ajoutée à l’économie.

Il convient de signaler que la politique de gestion des déchets s’inscrit dans la Stratégie nationale environnementale (SNE), ainsi que dans les Plans nationaux d’actions environnementales et de développement durable concrétisée par la promulgation de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, traitant des aspects inhérents à la prise en charge des déchets, et dont les principes consistent, entre autres, en la valorisation des déchets par leur réemploi et leur recyclage, et au traitement écologiquement rationnel. De ce fait, Mme Zerouati a indiqué que les questions liées à l’environnement nécessitent l’implication de l’ensemble des secteurs, mettant en avant, le rôle des collectivités locales, la société civile et ainsi que le citoyen. «Chacun de nous à un rôle à jouer dans la chaîne de récupération des déchets. Le citoyen est le maillon fort dans cette chaîne. On doit instaurer cette culture dans chaque foyer», a-t-elle précisé, soulignant que le citoyen doit s’impliquer systématiquement en adaptant des comportements responsable avec plus de civisme. «Cependant une mobilisation soutenue s’impose à travers les actions de sensibilités et de proximité pour inculquer la culture environnementale pour», dit-elle, tout en rappelant l’engagement de son secteur à mettre les moyens pour mener le combat contre toute atteinte à l’environnement. En outre, Mme Zerouati a appelé les élus locaux, à accorder une importance particulière à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), afin de renforcer les recettes fiscales de l'APC et dissuader les pollueurs de la commune.

Concernant les centres d'enfouissement technique (CET),

Mme Zerouati a fait savoir que ces derniers reçoivent un taux de 95% des déchets, selon elle, un état des lieux qui traduit parfaitement la situation actuelle du recyclage qui ne profite que de 5% du volume global.

«Il faut que cela change et on doit inverser la donne d’autant plus que l'Algérie produit 12 millions de tonnes de déchets par an soit, un taux de 0,85 kg par individu», a-t-elle soutenue.

Pour ce qui est de la participation de la Corée du Sud, qui est l’invitée d’honneur de la 2e édition REVADE, Mme Zerouati a cité, entre autres, les projets de partenariat entrepris entre les deux pays, notamment dans le domaine du recyclage et la valorisation des déchets.

Kamélia Hadjib