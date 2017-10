M. Zalene à Béjaïa : Inauguration d’un nouveau tronçon de la pénétrante autoroutière

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene, a effectué hier une visite d’inspection et de travail au cours de laquelle il s’est enquis de l’état d’avancement des projets de son secteur. Dès son arrivée, accompagné du wali, du président de l’APW et des responsables locaux, le ministre s’est dirigé vers Kherrata où il a inspecté les travaux du projet d’aménagement des gorges de Kherrata qui comporte trois lots dont un pour la réalisation d’ une route de 7.600 mètres linéaires (ML), le second concerne les ouvrages d’art sur une distance de 4.038 ML et le dernier un tunnel de 260 ML. Lancé en septembre 2015, le projet a connu des difficultés pour être réévalué à 9.000 millions de dinars puis avec un avenant pour atteindre le montant de 3.500 millions de dinars. Le taux d’avancement des travaux est de 55%. Les contraintes enregistrées se résument à la difficulté du relief et aux chutes de pierres, la perturbation de l’approvisionnement en explosifs et les pénuries de ciment et d’acier. Ce projet aura un impact positif pour la remise à niveau des tunnels existants en circulation sur un seul sens des hauts plateaux vers Bejaia, la fluidité du trafic, surtout pour les transports de marchandises chargés du port de Bejaia et surtout pour un meilleur développement économique et social de la région. La délégation ministérielle s’est rendue ensuite vers Seddouk pour la mise en service du tronçon de la pénétrante autoroutière du PK 48 sur une distance de 10 km à partir de la sortie d’Akheniq vers Seddouk sur l’échangeur Akbou-Amalou. Le tronçon inauguré hier s’ajoute à celui déjà en service de 42 km qui relie Akbou à Ahnif dans la wilaya de Bouira. Ainsi avec 52 km mis en circulation, les usagers de cet axe routier peuvent joindre la capitale en deux heures.

Cette pénétrante autoroutière reliant le port de Bejaia à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’Ahnif (Bouira) sur une distance de 100 km, réalisée par le groupe algéro-chinois CRCC-Sapta avec un profil de deux fois trois voies et 60 unités d’ouvrages totalisant 13 km, un tunnel en bitube de 1.700 m, sept échangeurs, à Tala Hamza, Amizour-El Kseur, Ighzer Amokrane-Sidi Aich, Akbou-Amalou, Boudjellil-Aftis, Ait Bouali- Beni Mansour et Ahnif-autoroute Est-Ouest. Lors de l’inauguration de la deuxième section de 10 km et vu l’importance de ce projet, le ministre dira : «Ce projet important qui relie le port de Bejaia à l’autoroute Est-Ouest sur une longueur de 100 km a un impact très positif sur le développement socio-économique de la wilaya. Les travaux se poursuivront jusqu’à l’achèvement total du projet, sans contraintes techniques ni financières. Chaque tronçon achevé sera livré à la circulation sans attendre la fin du projet».

A Bejaia, M. Zalene, a visité le projet d’échangeur des quatre chemins, à l’entrée de la ville, qui malheureusement cause d’énormes embouteillages. Ce projet d’un montant de 4 milliards de dinars comprend 5 ouvrages déjà installés et la livraison est fixée à avril 2018. Le ministre dira : « Un effort a été fait pour la relance de ce projet qui a enregistré un retard dans les travaux, mais vu sa situation en plein centre-ville, il serait plus judicieux de libérer les parties achevées pour faciliter la circulation. Le taux d’avancement actuel est de 77%». Le ministre a également visité les travaux de la nouvelle gare maritime au port de Bejaia réalisée par l’entreprise Batimetal et l’entreprise portuaire de Bejaia pour un montant qui dépasse les 4 milliards de dinars. Ce projet améliorera les conditions de transit des passagers pour l’optimisation des capacités d’accueil et de modernisation. Ce projet qui devait s’achever en 27 mois a connu plusieurs rallonges de délais pour atteindre 51 mois. Avec un taux d’avancement de 85% le ministre a insisté afin que cette gare soit livrée à la fin du mois de décembre 2017.

Mustapha Laouer