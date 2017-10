M. Marmouri à El-Oued : Encourager l’investissement touristique

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Marmouri, a mis l’accent, hier à El-Oued, sur l’encouragement

de l’investissement touristique pour diversifier les ressources de l’économie nationale. «Il appartient d’encourager l’investissement touristique et de mettre en œuvre les orientations de l’Etat portant ouverture des nouvelles perspectives de diversification de l’économie nationale, de production et de services, pour accroître la valeur du produit intérieur brut», a indiqué le ministre lors d’une rencontre régionale sur «le rôle de l’investissement touristique dans le soutien de l’économie nationale». L’Etat œuvre à répondre aux besoins des opérateurs et à aplanir les contraintes susceptibles d’entraver la relance du secteur du tourisme, notamment celles liées au foncier touristique, à l’accélération des procédures d’octroi du permis de construction, en sus des mesures incitatives et avantages préconisés par l’Etat et l’octroi de prêts bancaires, a-t-il souligné. Il appartient aussi de revoir le Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) et de le mettre au diapason des exigences actuelles pour impliquer le secteur du tourisme dans le développement économique du pays, a estimé M. Marmouri, avant de plaider pour l’implication de l’ensemble des acteurs dans la promotion de la destination touristique algérienne sur les marchés mondiaux.



Des espaces d’artisanat dans les structures hôtelières



S’exprimant lors de sa visite de structures et projets du secteur dans cette wilaya, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de prévoir, au niveau des établissements hôteliers privés, des espaces dédiés à la promotion des produits de l’artisanat traditionnel, de sorte à mieux les faire connaître et à contribuer à leur commercialisation. M. Marmouri a visité, au chef-lieu de wilaya, une exposition de produits d’artisanat. Le secteur s’est vu accorder une enveloppe de 11 milliards DA pour la concrétisation de

24 projets touristiques. Selon la DTA, la wilaya d’El-Oued, qui dispose d’une panoplie de potentialités touristiques naturelles, recense 6.642 artisans, 18 agences et tour-opérateurs. Poursuivant sa tournée, le ministre a inspecté le chantier de modernisation et de réhabilitation de l’hôtel Souf. Classée trois étoiles, cette structure hôtelière, relevant de l’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Biskra, a été mise en service en 1971.

M. Marmouri a procédé, dans la commune d’El-Oued, à la pose de la première pierre, pour une enveloppe de 2,3 milliards DA, d’un hôtel au titre de l’investissement privé par la concession. Le complexe touristique saharien «La Gazelle d’Or», occupant, à l’entrée ouest d’El-Oued, une superficie de 160 hectares, a reçu également la visite du ministre du Tourisme. D’une conception répondant aux normes internationales, ce complexe a généré 393 emplois.

Dans la commune de Guemmar, M. Marmouri s’est enquis des travaux de réhabilitation du siège de la zaouïa tidjania, patrimoine culturel classé en 1982 site historique et religieux. (APS)