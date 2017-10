Évaluation préliminaire du hadj 2017, M. Aïssa : « une saison globalement réussie »

«La saison du hadj 2017 a été marquée par une forte amélioration dans la prise en charge des hadjis sur tous les plans.» Tel est le constat fait par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

M. Mohamed Aïssa, qui a présidé, hier, une rencontre d’évaluation préliminaire sur la saison du hadj, à laquelle tous les intervenants et les secteurs concernés étaient conviés, a souligné l’importance de cette réunion en vue d’exposer en toute transparence, le déroulement de l’opération du pèlerinage avec ses points positifs et négatifs, et de ressortir avec des recommandations et en final garantir un «hadj de la dignité» (Hadj El-Karama). «Nous nous attelons à atteindre un hadj de la dignité, qu'a recommandé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le plan quinquennal du gouvernement, et ce avant 2019», s’est-il engagé.

Cependant, le ministre a parlé d’«un manque à gagner». Selon lui, les intervenants et organismes concernés par le pèlerinage «peuvent faire mieux», tout en axant sur la nécessité de mettre davantage d’efforts afin d’optimiser la prise en charge des hadjis.

«Malgré les efforts fournis par l’État algérien, pour faciliter aux milliers de nos concitoyens l’accomplissement des rites hadj et omra, des efforts et des mesures supplémentaires sont encore nécessaires pour espérer se rapprocher un tant soit peu du niveau de qualité d’organisation escompté», a-t-il estimé, avant de révélé que «la mission algérienne du hadj a été classée parmi les dix meilleures missions».

Concernant l’évaluation finale de cette saison, qui s’est déroulée, somme toute, dans de très bonnes conditions, il dit, que celle-ci ne sera communiquée à la presse qu’après la tenue d’un conseil interministériel. «L’ensemble de ces appréciations sera le sujet du contenu et de la teneur du rapport que je vais établir et envoyer à Monsieur le Premier ministre Ahmed Ouyahia», a-t-il révélé.

Ce dernier, a-t-il ajouté, va convoquer le Conseil interministériel qui sera composé des ministres et des hauts responsables qui activent dans le secteur du pèlerinage. «Durant ce Conseil, on aboutira à une évaluation finale qui comprendra les directives et les décisions, ainsi que les orientations pour préparer la saison nouvelle», a-t-il dit.

M. Aïssa a fait savoir, dans ce sens, que suite à cette première évaluation, le ministère a d’emblée un aperçu très clair sur la conduite à ne plus tenir pour la prochaine édition du pèlerinage. «Il ya des bâtiment que nous n’ allons plus louer, des partenaires avec lesquels nous n’allons plus renouer, des agents et des cadres qui ont failli à leur engagement que nous n’allons plus reconduire dans la mission, afin de rehausser la qualité des prestations et satisfaire les hadjis», a-t-il affirmé.



Le visa électronique du hadj généralisé en 2018



Dans le même ordre d’idées, le ministre a tenu à saluer le professionnalisme et l'engagement des agents de la Protection civile et les médecins qui, selon lui, «ont excellé dans leur mission». Par ailleurs, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a fait savoir que le visa électronique sera généralisé pour l’année prochaine, rappelant que l'Arabie saoudite a décidé d'entamer cette année l'application du visa électronique. «L'Algérie est disponible à appliquer cette nouvelle mesure dès la saison du hadj 2018», affirme-t-il. Le ministre n’a pas manqué de rappeler que l'Algérie est le premier pays arabe qui a introduit le processus électronique volontairement pour l'organisation du hadj, permettant ainsi à ces derniers et aux familles de suivre leurs pèlerins depuis leur embarquement jusqu'à leur arrivée à leur lieu de résidence dans les Lieux saints.

Concernant les quelques dépassements enregistrés, lors de cette saison, le ministre a affirmé que des enquêtes sont ont cours et qu’il les suit personnellement de près. Cependant, il dit que «les difficultés ont toujours existé et existeront toujours, puisqu’il s’agit d’une opération complexe qui nécessite la mobilisation de tous les secteurs et qui concerne des dizaines de milliers de personnes».

Intervenant à son tour, le directeur général de l'Office national du hadj et de la omra, Youcef Azzouza, a fait savoir que «globalement, les hadjis algériens sont satisfaits des prestations de la mission algérienne à La Mecque. Cette réussite n'est que le fruit d'un travail issu du sérieux et de l'unité de notre mission», a-t-il souligné, affirmant que 36.000 algériens ont accomplis le rite du hadj pour la saison 2017.

Sarah A. Benali Cherif