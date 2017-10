M. Abdelghani Hamel s’entretient avec l’ambassadeur de France : Favoriser l’échange d’expertise

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a reçu l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et de favoriser l'échange d'expertise entre les polices des deux pays, notamment en matière de lutte contre le crime transfrontalier, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. L'entretien a permis aux deux responsables d'«examiner les moyens de renforcer la coopération policière et de promouvoir les relations de coopération et l'échange d'expériences dans les domaines technique et de formation, pour faire face aux différentes formes de criminalité, notamment le crime transfrontalier et la néo-criminalité».