En raison de la grève des fonctionnaires en France : Air Algérie modifie son programme de vols pour aujourd’hui

La compagnie aérienne nationale Air Algérie assurera aujourd’hui trois vols reliant Alger et Oran à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle (Paris-CDG) qui vont résorber quatre vols prévus initialement, apprend-on auprès de cette compagnie qui annonce une baisse de 20% du trafic aérien entre l'Algérie et la France, du fait de cette grève. Ainsi, les deux vols reliant l'aéroport d'Alger à l'aéroport Charles-De-Gaulle en aller-retour (le AH1214/15 et le AH1002/03), ainsi que le vol prévu initialement à partir d'Oran en direction de l'aéroport d'Orly (Paris-Orly), à savoir le AH1060/61, seront respectivement résorbés par les vols AH1012/13 et AH1000/01 reliant Alger à CDG (aller et retour), ainsi que par un autre vol reliant Oran à l'aéroport Charles-De-Gaulle (le AH1084/85). Ce jumelage a été rendu possible, grâce au recours de la compagnie à l'utilisation de l'Airbus 330 au lieu du Boeing 737, a-t-elle précisé à l'APS. Quant au vol reliant Oran et Lyon (l’AH1080/81), il sera soit reporté à demain, soit résorbé par le vol reliant Alger à Lyon.