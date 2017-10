Place de la Zakat dans le développement : Un atout majeur

Le professeur d’économie à l’université de M’sila et membre du Haut Conseil islamique (HCI), Mohamed Boudjelal, a considéré, hier à Alger, que le fonds de la zakat «est une locomotive importante pour le développement économique», et que «l’objectif de ce 3e pilier de l’islam vise en premier lieu à réduire au maximum le taux de pauvreté au sein de la société».

Lors d’une conférence animée par le président du HCI, M. Bouabdallah Ghlamallah, M. Boudjelal a mis en exergue les répercussions économiques et sociétales, entre autres, du Fonds de la zakat, «si ce fonds suit les dimensions institutionnelles de l’entreprise, car il est fait pour le développement national».

Il a rappelé différents versets coraniques qui «insistent sur le devoir d’accomplir la zakat», qui concerne tout musulman ayant atteint le Nissab (le Nissab est un seuil qui, lorsqu’il est atteint, le détenteur d’un patrimoine devient éligible à l’impôt de la zakat). Il est égal à 85g d’or pur. En Algérie, par exemple, chaque année, le Nissab est calculé, communiqué et affiché par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, à l’adresse de tout musulman pour purifier sa richesse et ses revenus en payant périodiquement (concernant les richesses accumulées, sous forme d’argent liquide ou de métaux précieux immobilisés pendant une année lunaire (354 jours) et plus, il y a lieu de payer un taux de zakat de 2,5% par an) en nature ou en espèces, un montant déterminé qui sera affecté à des ayants droit bien précisés dans le Saint Coran.

En ce qui concerne l’impact de la zakat sur l’activité économique, il a souligné que l’accomplissement de la zakat a des répercussions directes et indirectes sur la société et l’économie du pays, dont le soutien à l’investissement, à l’offre et à la demande, de l’emploi, la mobilisation de capitaux, l’inflation et la décentralisation de la répartition.

À la fin de la conférence, le conférencier a rappelé que «grâce au Fonds de la zakat, et depuis sa création, plus de 9.000 entreprises ont été créées, et pas moins de 60.000 postes d’emploi, c’est pourquoi il faut corriger les insuffisances si cela est nécessaire».

Hichem Hamza