Décolonisation du Sahara occidental : « C’est une priorité de l’ONU », déclare l’ambassadeur du Kenya

Le Kenya considère que la décolonisation totale de l'Afrique et d'autres parties du monde dont le Sahara occidental «est une priorité de l'ONU», a déclaré l'ambassadeur du Kenya aux Nations Unies, Koki Muli Grignon, rappelant que la position de l’Union africaine (UA) concernant la question sahraouie est claire et favorable à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans. «Le Sahara occidental reste une colonie parce que c'est un territoire riche en ressources naturelles», a souligné M. Grignon devant la Commission de décolonisation de l'ONU, regrettant que «tous les efforts visant à résoudre ce conflit n'ont pas aboutis aux résultats escomptés». A cet égard, le Kenya exprime son soutien à «l'initiative du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et à la nomination de son nouveau représentant personnel, Horst Köhler». L’ambassadeur du Kenya a appelé les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc à «engager des négociations en tant que membres de l’UA et sans conditions préalables sous les auspices du Haut Représentant de l'UA pour le Sahara occidental, en vue de trouver une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental».



Le Mozambique appelle à « des actions concrètes »



L'ambassadeur du Mozambique aux Nations Unies, Carlos Costa, a appelé pour sa part, la communauté internationale à mener «des actions concrètes pour permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit à l'autodétermination». «Nous appelons le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et la communauté internationale à mettre en œuvre leurs propres résolutions», et à «soutenir les efforts de l'Union africaine et son envoyé spécial, Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique», a déclaré M. Carlos Costa devant la Commission de décolonisation de l'ONU. «Garantir l'autodétermination du peuple du Sahara occidental demeure le noble objectif de la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union africaine», a déclaré l'ambassadeur du Mozambique qui a souligné que «l'autodétermination et la liberté» doivent être appliquées dans le cas du Sahara occidental. Cela constitue pour le Mozambique une préoccupation face au «manque de progrès dans le processus de décolonisation» au Sahara occidental, a-t-il relevé. Par conséquent, «le Mozambique soutient la tenue d'un référendum comme seule voie devant conduire à une solution libre et pacifique au conflit au Sahara occidental», a déclaré le diplomate mozambicain. Enfin, le représentant du Mozambique a exprimé le soutien de son pays aux efforts de l''ONU et l'UA, ainsi que son engagement à contribuer à l'action du nouvel envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non-autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur octroi de l'indépendance aux pays et peuple coloniaux, le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975, soutenu par la France.