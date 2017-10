Royaume-Uni : Installation du groupe de solidarité interparlementaire

Un nouveau groupe interparlementaire de solidarité avec le Sahara occidental comprenant diverses formations politiques a été installé cette semaine au sein du parlement du Royaume-Uni.

Les objectifs principaux de ce groupe parlementaire est de «promouvoir les relations bilatérales avec le peuple sahraoui et sensibiliser le parlement ainsi que la société civile britanniques sur la question du Sahara Occidental», indique le groupe sur le site officiel du parlement.

Il ajoute que le but est aussi de s’assurer que la question du Sahara Occidental figure parmi les priorités du parlement de Westminster. «Ce groupe interparlementaire de solidarité avec le peuple sahraoui s’est toujours assuré que la question du Sahara occidental figure parmi les points les plus importants dans ses discussions avec le parlement britannique et le Foreign office», est-il précisé.

Pour rappel, le groupe a effectué une visite dans les territoires occupés du Sahara occidental, sanctionnée par un rapport détaillé sur les violations constantes des droits de l'Homme. Le rapport a fait l’objet d'une conférence au Parlement britannique, en présence de représentants de plusieurs organisations de défense de droits de l’Homme dont la campagne britannique pour le Sahara Occidental (Western Sahara Campaign -WSC UK) et Amnesty International.

Le nouveau groupe interparlementaire de solidarité avec le Sahara Occidental est dirigée par le député Alan Brown, du parti nationaliste écossais, et le vice-président, Sir Peter Bottomley, du Parti conservateur, alors que son secrétaire général est le député du Parti travailliste, Paul Flynn.

Le renouvellement des membres du groupe est intervenu suite aux dernières législatives britanniques du 8 juin.