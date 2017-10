Grand Angle : Leçons catalanes

C’est certain. Quelle que soit l’issue du bras de fer qui oppose les séparatistes catalans à Madrid, l’Espagne et la Catalogne en particulier et le reste du monde en général ne seront plus les mêmes. Car à ne pas en douter, l’après référendum du 1er octobre 2017 sera un cas d’école pour les dirigeants de pays qui risquent d’être exposés un jour au même scénario sécessionniste. En effet, il n’est pas exclu que ce qui se passe en Catalogne, puisse se reproduire ailleurs, tant les velléités indépendantistes ou autonomistes tendent à s’affirmer. Pour preuve, en Italie les deux gouverneurs de Lombardie et Vénétie organisent le 22 octobre prochain un référendum pour réclamer plus d’autonomie. Il est vrai, certes, que ces deux référendums sont purement consultatifs et ont pour but de réclamer plus d'autonomie par rapport au gouvernement de Rome, mais il n’en demeure pas moins que ces deux consultations sont promues par les deux gouverneurs de ces régions aux mains de la Ligue du Nord, un parti aux pulsions sécessionnistes. C’est dire que le référendum catalan risque de faire tâche d’huile. Et son rejet par l’Union européenne, qui l’a déclaré « illégal «, est aussi à interpréter selon cette grille de lecture. En fait, aucun pays européen ne se risquera à légitimer la démarche des séparatistes catalans, car conscient qu’en faisant cela il s’expose à un risque de taille, celui de connaitre à son tour l’émergence des revendications d’autodétermination. Mais alors que la Catalogne est appelée à l’avenir à être ce cas d’école sur lequel se pencheront les politiques, il y’a lieu de souligner qu’il y a une autre leçon qu’il faudra retenir de cette crise. A savoir que la victoire des séparatistes n’a été possible que grâce à une majorité silencieuse. En effet si le oui en faveur de l’indépendance a obtenu 90% des voix lors de la consultation du 1er octobre, ce score est cependant à relativiser en raison de la forte abstention enregistrée le jour du scrutin. Cette majorité qui s’oppose à l’indépendance qui n’a pas jugé utile d’exprimer sa voix pour revendiquer son appartenance à l’Espagne. Depuis, elle a réagi en battant le pavé des rues de Barcelone pour « défendre l’unité « de l’Espagne. Est-il déjà trop tard ? Non espère-t-on, car tous espèrent que ce sursaut évitera à l’Espagne et à la Catalogne l’ouverture d’une ère faite d’incertitudes. C’est dire que la journée d’aujourd’hui sera décisive. Tous les projecteurs seront braqués sur le parlement où le président séparatiste Carles Puidgemont doit prononcer un discours. Franchira-t-il le pas en déclarant l’indépendance de la Catalogne ?

Nadia K.