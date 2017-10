Lutte contre Daesh en Syrie : Le dernier quart d’heure

Les combats contre le groupe Etat islamique (EI) à Raqa approchent de leur «dernière semaine» selon l'alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington, qui assiège les terroristes dans le dernier réduit de leur ex «capitale» syrienne. Après avoir imposé son règne sur des territoires conquis en Irak et Syrie, l'EI accumule les défaites depuis plusieurs mois, et la perte totale de Raqa, où elle est présente depuis plus de trois ans, marquerait une étape majeure dans ce déclin territorial de l'organisation terroriste. Au terme d'une offensive de plusieurs mois, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont fait début juin leur entrée dans la métropole du nord syrien, transformée par l'EI en un laboratoire de son «califat». L'alliance de combattants kurdes et arabes a progressivement reconquis 90% de la ville, grâce notamment à l'appui des frappes aériennes de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis. Mais les terroristes tiennent toujours un réduit dans le centre, et la progression des FDS se fait actuellement sur deux axes, depuis le nord et depuis l'est, selon Rojda Felat, qui dirige l'offensive «Colère de l'Euphrate». «Si ces deux fronts se rejoignent, on pourra dire que nous sommes entrées dans la dernière semaine de notre campagne pour libérer Raqa», a-t-elle indiqué Quelque 8.000 civils seraient encore pris au piège à Raqa, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Par ailleurs, l'armée turque mène depuis dimanche une opération de reconnaissance dans le province d'Idleb en vue d'y établir une zone de désescalade visant à mettre un terme au conflit en Syrie, a annoncé lundi l'état-major. «Les forces armées turques ont entamé le 8 octobre des activités de reconnaissance en vue d'établir des postes d'observation dans le cadre de l'opération qui sera menée dans la province d'Idleb», a déclaré l'armée turque dans un communiqué.

R. I.