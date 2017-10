Catalogne : L’Europe hausse le ton

La Catalogne vivait hier des heures d'extrême incertitude, alors que son président séparatiste menace toujours de déclarer l'indépendance de la région dès aujourd’hui, après un week-end où des centaines de milliers d'Espagnols lui ont demandé de faire machine arrière.

«Nous avons ouvert la porte à la médiation (...) Les jours passent et si l'Etat espagnol ne répond pas de manière positive, nous, nous ferons ce que nous sommes venus faire», a dit Carles Puigdemont dans un entretien avec la télévision publique catalane diffusé dimanche soir. Soufflant le chaud et le froid, le président indépendantiste catalan, soumis à une énorme pression, avait déjà auparavant promis d'aller de l'avant si le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy n'acceptait pas de négocier un référendum légal sur l'indépendance, ce que ce dernier n'envisage dans aucun cas de figure.

«Si l'indépendance est déclarée unilatéralement, le gouvernement ne restera pas sans réponse», a insisté hier la vice-présidente du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria, alors qu'on l'interrogeait sur l'application de l'article 155 de la Constitution, qui permettrait de retirer son autonomie à la région.

Pour le monde des affaires catalan l’inquiétude est à son paroxysme, plusieurs banques et firmes ont commencé à plier bagages réitérant ainsi leur choix de rester au sein du giron européen. Les milieux d'affaires devaient continuer à accentuer la pression sur l'exécutif catalan, et de nouvelles entreprises pourraient décider de faire leurs cartons. L’Europe justement et par la voix de la chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé dans un entretien téléphonique avec son homologue espagnol Mariano Rajoy son «soutien pour l'unité de l'Espagne».

La chancelière a réaffirmé son soutien pour l'unité de l'Espagne et ils ont discuté de moyens pouvant renforcer le dialogue interne en Espagne dans le cadre de la constitution», a ajouté le porte-parole.

La ministre française des Affaires Européennes Nathalie Loiseau a affirmé également hier que l'indépendance de la Catalogne ne serait pas reconnue et entraînerait immédiatement une sortie de la région de l'Union européenne. «S'il devait y avoir une déclaration d'indépendance, elle serait unilatérale, elle ne serait pas reconnue», a t elle déclaré. «La première conséquence (d'une déclaration), automatiquement, elle sortirait de l'UE», a-t-elle ajouté, en appelant au dialogue pour surmonter la crise, et en reprenant les arguments de Madrid sur le référendum du 1er octobre. «Cette consultation était contraire à la constitution et il n'y a eu aucun moyen d'en vérifier la qualité: ni les listes d'électeurs, ni le déroulement du scrutin, ni le dépouillement n'ont été vérifiés», a déclaré Mme Loiseau. Au niveau interne, le chef des socialistes espagnol Pedro Sanchez a demandé hier au chef du gouvernement séparatiste catalan, de «tout arrêter» et de renoncer à une déclaration d'indépendance unilatérale.

Entre des convictions enracinées et un pragmatisme imposé voir de rigueur, que fera M. Carles Puigdemont ? Un choix Kafkaïen…qui de toutes les manières influera sur le futur des relations entre Madrid et cette province. Des relations qui désormais ne seront plus jamais comme avant…

M. T.