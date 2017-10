Le Coin du copiste : Lieux de mémoire

Le sourire de Chantal a disparu depuis deux ans déjà de la Ville des roses qu’elle affectionnait par-dessus tout avec toute sa famille. L’arrière-petite fille des propriétaires des imprimeries qui fabriquaient les documents de l’état civil pour toute l’Algérie pendant la période coloniale, avait eut un pincement au cœur, lorsque de passage dans notre pays, elle avait revue l’ancienne bâtisse oubliée de tous.

On était en 1987 et Chantal Lefebvre qui s’était rappelée du bon vieux temps où la librairie Maugin faisait tourner ses machines, a dû voir affluer dans sa mémoire des souvenirs de son enfance passée à Blida près de la place Ettout. C’est comme cela que dans un éclair d’idée, elle a voulu, dans les années 1990 dans une conjoncture assez difficile, reprendre à son compte la célèbre librairie pour redonner vie à ce lieu qui était resté vivace. Pour rappel, depuis sa création en 1857, cette imprimerie s’était très vite lancée dans l’édition en français en créant, en 1864, «Le Tell» qui fut l’un des premiers journaux d’Algérie.

Blida et Place Ettout ont une longue histoire avec la maison Mauguin. Autrefois, tous les cahiers d’écoliers, les images et les bons points que les instituteurs offraient aux meilleurs élèves étaient imprimés chez Mauguin. Fondée par Alexandre Mauguin, qui était également maire, cette imprimerie n’a pas perdu de temps pour entrer dans le monde de l’édition et devenir l’une des plus grandes d’Algérie. Avant l’indépendance, elle éditait les 23 journaux (quotidiens, hebdomadaires, mensuels et magazines d’associations, notamment sportives et syndicales) qui existaient dans la Mitidja. L’aventure de Mauguin, qui a commencé il y a plus d’un siècle et demi, a donc repris même si parfois elle est passée par des moments difficiles, dont le dernier est le décès de Chantal Lefebvre.

La plus belle aventure est celle de cette arrière petite-fille d’Alexandre Mauguin Chantal Lefebvre, partie en Espagne en 1962 ; un geste sorti tout droit de son subconscient pour affirmer que son pays était bien l’Algérie où elle est née en 1945. Cette femme courageuse que tout Blida et tous les amoureux du livre aimaient, a tenu le pari de rendre hommage à son grand-père maternel, Alexandre Mauguin, en relançant l’imprimerie qu’il avait créée en 1857 et mise en veilleuse durant plusieurs années. Chantal que tout Blida adorait est revenue sur les traces de sa jeunesse et a réussi à remettre les machines de l’imprimerie plus que centenaire au moment où des auteurs, romanciers et éditeurs fuyaient le pays à cause du terrorisme qui y régnait. Cette femme volontaire qu’on rencontrait dans tous les salons du livre et dont le sourire ne quittait jamais son joli visage avait décidé de consacrer sa vie et sa santé à cette imprimerie, patrimoine de Blida et de l’Algérie. Elle passait tout son temps à lire et à relire les anciens livres, à remettre à jour des manuscrits ou éditer. Elle rencontrait des professeurs, des auteurs, des journalistes et des éditeurs pour lancer des projets. Chantal ne cessait jamais de travailler afin de relever le défi de rendre hommage à sa famille et à son grand-père, Alexandre. Sa dernière recommandation alors que sa santé déclinait est celle qu’elle avait adressé à ses employés : « Prenez soin de l’imprimerie, c’est votre gagne-pain.» Son vœu a été exaucé !

L. Graba