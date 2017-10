Institut de musique de Boussaâda : En voie d’achèvement

Le projet portant réalisation et équipement d’un institut de musique dans la ville de Boussaâda sera réceptionné avant la fin du premier semestre 2018, a déclaré dimanche le directeur de la culture, Rabah Drif. Inscrit dans le cadre du programme sectoriel avec un montant s’élevant à plus de 250 millions de dinars, ce projet, composé de blocs pédagogiques et de salles de classes, est actuellement en phase d’achèvement, a précisé M.Drif. Cet institut contribuera une fois équipé à rapprocher les structures de la formation artistique, notamment musicale, aux jeunes de la région de Boussaâda et encourager la formation dans le domaine musical au profit des jeunes de cette ville, a-t-on expliqué. Les deux entreprises chargées de la réalisation de ce projet, se sont engagées à le livrer avant la fin du premier semestre 2018, a affirmé le même responsable, rappelant que ce projet a été inscrit au profit de la ville de Boussaâda en 2009. M. Drif a imputé, à ce propos, le retard enregistré à la lenteur dans l’application de la procédure d’attribution du marché et au rythme des travaux. Cet institut d’une capacité de 200 places, relèvera pédagogiquement de l’institut régional de musique situé à brouira, a-t-il ajouté. (APS)