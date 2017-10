CHU d’Oran : 450 angioplasties coronaires pratiquées chaque année

Quelque 450 angioplasties, des interventions consistant à traiter une artère coronaire rétrécie sont pratiquées annuellement au niveau du service de cardiologie du CHU d’Oran, a indiqué hier le chef de ce service.

L’angioplastie consiste à traiter des artères coronaires (les artères qui couronnent le cœur), a expliqué le Pr Ali Lahmar, ajoutant que la coronaropathie est considérée comme la première cause de mortalité dans le monde.

Considérée comme une des techniques de la cardiologie interventionnelle, l’angiopathie consiste à traiter l’artère en la dilatant par le biais d’une sonde munie d’un ballon gonflable à son extrémité, a-t-il ajouté.

L'intervention se pratique sous anesthésie locale. Elle évite la chirurgie et permet de diminuer le taux de mortalité passant de 13% à 3%, selon une étude réalisée par le service de cardiologie en 2013, a encore noté le spécialiste.

L’angioplastie est un traitement rapide qui permet d’intervenir dans le cadre de l’urgence, a souligné le Pr Lahmar, précisant que plus de 1.000 coronarographies, une technique d'imagerie médicale utilisée en cardiologie pour visualiser les artères coronaires en cas de suspicion de maladie coronarienne, sont par ailleurs pratiquées annuellement dans son service. Ce chiffre, qui parait important, ne répond toutefois pas à la demande en matière de coronarographies, les maladies coronariennes étant très fréquentes, a-t-il poursuivi.

Le service compte augmenter le nombre de coronarographies au cours des prochains mois grâce à la réception d’une nouvelle salle et la consolidation de l’équipe médicale, a rassuré le spécialiste.

(APS)