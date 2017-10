Pétrole : Le Brent à plus de 55 dollars

Les prix du pétrole ont marqué hier un recul en cours d'échanges européens par rapport à leur prix de clôture de vendredi dernier. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 55,10 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 49 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de novembre cédait 15 cents à 49,14 dollars. Après le roi saoudien, qui s'est exprimé depuis Moscou vendredi, le secrétaire général de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), Mohammed Sanusi Barkindo, a à son tour défendu l'idée d'une poursuite de l'accord de baisse de la production qui lie l'Organisation à d'autres producteurs, dont la Russie. Alors que l'accord est actuellement prévu jusqu'à la fin du premier trimestre 2018, "pour poursuivre le rééquilibrage du marché, il faudra prendre des mesures supplémentaires", a affirmé M. Barkindo, selon des propos rapportés par l'agence Bloomberg. "Le marché s'inquiète de l'équilibre de l'offre et de la demande en 2018, et n'est pas persuadé que l'Opep et ses partenaires arriveront à poursuivre l'accord tout au long de l'année", a commenté un analyste. L'Opep se réunira fin novembre à Vienne.