M’sila : Création prochaine de 23 mini-zones d’activité

Au total 23 mini-zones d’activité, réparties sur 23 communes, vont être créées dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. La mise en chantier de ces mini-zones d’activités se fera selon la disponibilité des moyens financiers mobilisés pour cette opération, qui seront puisés du fonds de solidarité des collectivités locales et le fonds de garantie des collectivités locales, a indiqué la même source. La réalisation de ces mini-zones d’activités économiques contribuera à répondre à la demande des industriels, notamment ceux activant dans le domaine des petites et moyennes entreprises, créés dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), a-t-on expliqué. Une extension du foncier industriel de plus de 200 ha sera, également, concrétisée après réception de ces zones d’activités, a-t-on noté.