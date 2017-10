Commerce électronique non réglementé : Un manque à gagner de 5 milliards de dollars/an

Le président de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA), M. Hadj Tahar Boulenouar, a exprimé sa satisfaction quand à l’adoption, en Conseil des ministres, du projet de loi relatif au commerce électronique. «L’ANCA salue vivement cette louable initiative qui tend à réguler le commerce électronique» a déclaré, hier, M. Boulenouar lors d’une conférence de presse tenue au siège de son association.

Poursuivant ses propos, l’orateur mettra à profit, cette occasion, aux fins d’émettre des propositions susceptibles de contribuer à l’effort des pouvoirs publics pour organiser ce genre d’activité commerciale qui, selon les estimations de cette association, engrange quelque 5 milliards de dollars chaque année, un manque à gagner pour l’économie nationale.

M. Boulenouar a fait savoir que le projet de loi a pour but de régir les opérations de commerce électronique et permet d’encadrer les transactions qui se font à travers cette activité pour mieux protéger le commerçant et le client à travers des dispositions réglementaires. Selon le président de l’ANCA, le recours au commerce électronique non réglementé n’est pas sans conséquences sur l’économie. En effet, plusieurs cas d’arnaques peuvent éventuellement se produire dans ce cas. «La vente de produits contrefaits ou périmés n’est pas à écarter et peut nuire à la santé des utilisateurs» a-t-il expliqué, précisant que «le projet de loi qui vient d’être adopté vise à développer le e-commerce en instaurant autour de cette activité un climat de confiance entre commercent et client».

M. Boulenouar a souligné la nécessité d’orienter le commerce électronique pour promouvoir la production locale et la développer au bénéfice de l’économie.

Il fait savoir que ce texte qui vise à donner une assise légale à cette activité, prévoit, également, le développement de l’économie numérique pour offrir une protection aux consommateurs et codifie la répression de toute fraude dans ce nouveau domaine. En effet, cet avant-projet de loi comportant 49 articles, préconise que l’activité de commerce électronique est soumise à toute une panoplie de conditions. Il s’agit, entre autres, pour les opérateurs désireux se lancer dans l’activité du e-commerce, de s’inscrire impérativement sur le registre de commerce et lancer un site web hébergé en Algérie, avec extension de domaine «.dz ou .com».

Le site en question doit contenir des moyens permettant de vérifier son authenticité. Une «carte nationale du commerçant électronique» sera établie par le Centre national du registre de commerce. L’activité ne peut être exercée avantle dépôt du nom de domaine au CNRC.

La loi algérienne sur le commerce électronique est appliquée lorsque l’un des contractants est Algérien et réside de façon légale en Algérie, personne morale soumise aux lois algériennes.

Cette loi est également appliquée lorsque le contrat est établi en Algérie. Pour sa part, M. Djamel Lazerag, spécialiste en informatique et membre de l’ANCA, a indiqué que le e-commerce qui constitue un canal de vente et d’achat en ligne connaît depuis quelques années une forte croissance.

Il a fait savoir que le développement du e-commerce nécessite la modernisation du système bancaire et la mise en place de nouvelles modalités pour encourager l’ E-paiement.

Selon les termes du communiqué du Conseil des ministres, plus de 100.000 transactions ont été effectuées depuis le lancement de l’e-paiement en octobre 2016. Actuellement, ce service se limite au paiement des factures d’électricité, de gaz et d’eau ainsi qu’à certains services d’assurances, notamment l’assurance voyage, néanmoins, les usagers du web ont pu contourner l’absence de réels services bancaires en la matière, par le paiement cash, une fois la marchandise livrée par le vendeur lui-même.

Kamélia Hadjib