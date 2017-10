Experts, à propos des mesures de la Banque d’Algérie liées à l’importation : « Techniques et prudentielles »

Il est question de «rendre obligatoire la domiciliation de toutes les importations de la revente en l’état, préalablement à toute expédition des biens et marchandises à destination du territoire douanier algérien». Il s'agira également pour l'importateur de «la constitution d’une couverture financière auprès de la banque domiciliataire, représentant 120% de la valeur de l’opération d’importation, et ce, au moins trente jours avant la date de l’expédition de la marchandise». Sollicité pour plus de détails, M. Mohamed Bakalem, expert financier, qualifie ces mesures de «techniques» et «prudentielles». Si l’objectif recherché est de maîtriser les flux de l’importation, la réussite de ces mesures à réduire les importations dépendra, selon lui, de la manière dont elles seront appliquées. En 2016, l’Algérie a importé à coup de 46,72 milliards de dollars, avec comme corollaire un déficit de 17.84 mds USD de la balance commerciale. Urgente, la réduction des importations, explique M. Bakalem, est tributaire de deux éléments fondamentaux : favoriser la lutte contre le gaspillage ainsi que la production locale des produits importés. De son côté, Abes Kaci, également financier, estime que le taux de 120% fixée par la BA, a pour objectif de garantir la fluidité des marchandises. Dans ce sillage, il y a lieu de préciser que le gouvernement s’est fixé l’objectif de baisser la facture d'importation en dessous des 30 milliards de dollars en 2017. Cette politique vise également à promouvoir la production locale et la consommation locale, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires dont les importations, atteignant 8,22 milliards de dollars en 2016, représentent à elles seules environ 18% de la facture globale des importations. En janvier dernier, les autorités algériennes ont décidé d'interdire les importations des agrumes et des légumes frais pendant de saison. On rappelle que M. Loukal, premier responsable de la BA, a fait savoir qu'un règlement sur la couverture des risques de change a été adopté en juillet dernier par le Conseil de la Monnaie et du crédit, dont l'instruction de mise en œuvre sera promulguée incessamment et le mécanisme sera opérationnel d’ici la fin 2017. L’adoption d'un tel règlement est motivée par le fait que le régime de change applicable en Algérie est un régime flottant. Ce système, a-t-il expliqué, expose les opérateurs économiques et investisseurs à des risques de change lors de la réalisation de leurs transactions internationales, pouvant leur occasionner des pertes de change substantielles. Et offre aux opérateurs économiques et aux investisseurs la possibilité de se prémunir de ces risques de change, en permettant aux intermédiaires agréés le recours à une panoplie d’instruments de couverture de risques de change, en les autorisant à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre dinars.

Fouad Irnatene