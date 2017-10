Dans la lucarne : Quand on n’a pas les coudées franches

Il est vrai que désormais, on connaît officiellement la situation du Groupe B des éliminatoires du Mondial russe à la faveur du déroulement de la 5e journée. C’est le Nigeria qui s’est qualifié pour le Mondial, amplement mérité, eu égard à un parcours quasi parfait, même si la Zambie le leur avait contesté jusqu’au bout. L’Algérie en perdant pour la quatrième fois de suite clôture le classement du groupe B avec seulement un point. Du jamais vécu dans les annales des éliminatoires au Mondial. On a toujours bien figuré et surtout on s’est bat jusqu’au bout. On n’abdique pas facilement, un peu comme ce film de « l’Opium et le bâton » lorsqu’il est dit à notre héros

« Ali, mout wakaf ». On a toujours été des battants sur un terrain et même si on perdait, c’était avec les honneurs en se battant sans tricher. Aujourd’hui, notre équipe nationale a certainement reçu un sérieux coup à la tête, elle est comme « groggy », ne sachant quel cap tenir. C’est un peu la débandade, le sauve qui peut.

Y a-t-il un pilote dans l’avion? Aujourd’hui, face à cet échec manifeste faut-il revoir les choses ou bien faire

perdurer l’erreur. Il est clair que non. Aujourd’hui, il faut changer de politique pour une autre plus audacieuse afin que notre équipe nationale reparte de plus belle, plus forte que jamais. Il est évident qu’il y a eu une «erreur de casting » pour reprendre les propos de Feghouli. Les avis sont unanimes pour dire que cet entraîneur doit partir et surtout très vite. D’ailleurs, même le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali est contre le maintien d’Alcaraz. Il a même exigé à Zetchi de prendre une «décision express concernant Alcaraz. Le président de la FAF, cependant, attend le dernier match contre le Nigeria pour trancher sur le cas d’Alcaraz. Le temps n’est pas en faveur de notre équipe nationale. Certains n’hésitent pas à dire qu’on risque de ne pas aller aux éliminatoires de la CAN, eu égard au jeu prodigué sur terrain. On joue, mais sans efficacité, sans application et concentration devant les buts adverses. « Je ne dirais pas des automates qui ne réfléchissent pas, mais… » avait affirmé un supporter. Il faut faire revenir la confiance au sein de cette équipe nationale, former un groupe qui sera bien pris en charge par un nouveau technicien qui sache convaincre les joueurs en étant pédagogue et philosophe. On ne pense pas que les joueurs ne « mouillent » pas le maillot. Ils font des efforts, mais ce n’est pas cet entraîneur qui pourra les mener à bon port. Tout le monde a constaté qu’il n’a rien apporté de ce qui était attendu de lui. La fameuse « griffe » est manifestement absente, comme la lune le jour du doute : « on l’a vu, on ne l’a pas vu... ». Finalement, il n’y avait rien à se mettre sous la dent. La FAF et notamment Zetchi qui l’a ramené pour lui donner la sélection nationale sont vraiment face à un dilemme. Comment faire pour se débarrasser de lui ? Très difficile de mettre fin à la relation de travail entre les deux parties. Car, comme on le sait, Alcaraz a bénéficié d’un contrat très avantageux et de ce fait difficile de le faire partir sans casser d’oeufs. De plus, le « gars » ne veut même pas parler d’un départ à l’amiable, étant en position de force. Il a dit : «Je suis là jusqu’à la CAN-2019 et je vais la gagner. Je n’ai confiance qu’en moi ». Il n’est là que pour prendre le pactole et, à priori, personne n’y peut rien, ni le président de la FAF, ni le MJS. Ce dernier pourtant était dès le départ contre le recrutement du technicien espagnol. Même une rupture de contrat à l’amiable risque d’être impossible dans l’immédiat. L’espagnol s’est avéré plus rusé qu’il n’y paraît. Tout le monde reste « pieds et poings liés » dans cette situation pour le moins ubuesque, rare dans les calendes liant l’employeur et l’employé. Une autre leçon pour nos gestionnaires à retenir.

Hamid Gharbi