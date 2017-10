La Pologne qualifiée

L'équipe de Pologne de football s'est qualifiée pour la Coupe du Monde-2018, grâce à son succès (4-2) contre le Monténégro dimanche à Varsovie, et devient la 14e nation à valider son ticket pour le tournoi qui se déroulera en Russie l'été prochain. Les Polonais se sont imposés grâce notamment au 16e but de leur buteur star Robert Lewandowski (Bayern Munich), son dernier lors de cette campagne de qualifications et un record historique lors d'une campagne qualificative à un grand tournoi (Euro ou Mondial) en zone Europe.