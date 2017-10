Sélection algérienne A’ : Les locaux en stage à Sidi Moussa

La sélection nationale de football des locaux a entamé dimanche en fin d'après-midi un stage bloqué au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). «L'équipe nationale a débuté dimanche son stage sous la conduite du sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Les 35 joueurs convoqués se sont présentés pour le premier entraînement qui a eu lieu à 18h00, mais trois d’entre eux, Meziane Zeroual, Ahmed Gasmi et Kamel Belarbi, ont été libérés par le staff technique car ils sont venus blessés», a précisé l'instance fédérale sur son site officiel. Selon la même source, la séance d’entraînement a été une occasion pour le coach de se faire une idée sur chaque joueur, surtout les nouveaux. «Pendant que les quatre gardiens de but travaillaient avec leur entraîneur, Aziz Bouras, les joueurs de champ se sont adonnés au début à de petits jeux avec ballon, avant d’être répartis en trois groupes pour de petites oppositions à trois équipes, puis à deux équipes», a ajouté la FAF.

Liste des joueurs :

Gardiens de but : Chamseddine Rahmani (CS Constantine), Farid Chaâl (MC Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad) et Toufik Moussaoui (Paradou AC).

Défenseurs : Brahim Boudebouda (MC Alger), Houari Ferhani (JS Kabylie), Houari Baouche (Olympique Médéa), Khoutir Ziti (ES Sétif), Abderrahmane Hachoud (MC Alger), Ayoub Abdellaoui (USM Alger), Mohamed-Amine Madani (JS Saoura), Tarek Bouabta (Paradou AC), Farouk Chafaï (USM Alger), Imadeddine Boubekeur (Olympique Médéa), Miloud Rebaï (ES Sétif) et Anes Saâd (ES Sétif).

Milieux de terrain : Sofiane Bendebka (MC Alger), Mohamed Benkhemassa (USM Alger), Salim Boukhenchouche (JS Kabylie), Karim Benkhelifa (Paradou AC), Hichem Chérif El Ouazzani (MC Alger), Hamza Aït Ouamar (ES Sétif).

Attaquants : Mehdi Benaldjia (JS Kabylie), Farid El Mellali (Paradou AC), Okacha Hamzaoui (USM Alger), Sid-Ahmed Aouadj (MC Alger), Abdelhakim Amokrane (ES Sétif), Hichem Nekkache (MC Alger), Mohamed-Amine Hamia (CR Belouizdad), Zakaria Naïdji (Paradou AC), Adem Izghouti (CR Belouizdad), Raouf Chouiter (NA Hussein-Dey).