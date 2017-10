Le Burkina Faso s’estime lésé et saisit le TAS

La Fédération de football du Burkina Faso a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la Fédération internationale de football association (FIFA) de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal comptant pour les qualifications au Mondial-2018. «Il y a eu un appel de la Fédération du Burkina il y a quelques jours pour contester la décision de la Fifa de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal», a indiqué un porte-parole du TAS précisant que «le calendrier de la procédure est actuellement en train d'être établi. Aucune décision ne tombera cette semaine dans cette affaire». L'instance dirigeante du football mondial a décidé début septembre de faire rejouer la rencontre pour «manipulation du match», l'arbitre ghanéen, Joseph Lamptey, ayant sifflé un penalty imaginaire pour les «Bafana Bafana» (surnom de la sélection sud-africaine), vainqueurs (2-1) le 12 novembre 2016 à Polokwane. M. Lamptey a été depuis suspendu à vie, une sanction confirmée par le TAS. La Fifa a décidé de faire rejouer le match le 10 novembre à Polokwane. À l'issue des rencontres disputées samedi, le Sénégal est en tête de son groupe de qualifications avec 8 points, devant l'Afrique du Sud (7 pts), le Burkina et le Cap-Vert qui comptent chacun 6 pts.

---------------///////////////////

Les Ghanéens font appel

Le Ghana, remonté contre l'arbitrage après son nul samedi en Ouganda (0-0), a transmis une réclamation officielle à la Fédération internationale de football (Fifa) en vue de rejouer la rencontre après ce résultat qui l'éloigne un peu plus de la qualification pour le Mondial-2018, a indiqué dimanche la Fédération ghanéenne (GFA). «M. Bennett (l'arbitre du match) et ses assistants ont refusé au Ghana un but parfaitement valable à la 93e minute, ainsi que l'ont montré les images TV, explique la GFA dans un communiqué. La GFA a donc respectueusement demandé à la Fifa d'envisager la possibilité de rejouer la rencontre». Les Black Stars, toujours 3es du groupe E dans la zone Afrique, devaient s'imposer à Kampala pour passer devant leur adversaire du jour et conserver leurs chances de qualification. Le Ghana (6 points) reste à deux longueurs de l'Ouganda (8 pts), tandis que l'Egypte domine la poule avec neuf points au compteur.