Le ministre des moudjahidine à Bordj Bou-Arréridj : Fidélité au message de novembre

Le ministre des moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, qui a effectué une visite de travail à Bordj Bou-Arréridj a rappelé le souci du Président de la République pour la prise en charge de la catégorie des moudjahidine et de leurs ayants droit. Ce souci est traduit dans le plan d’action du gouvernement, selon M. Zitouni qui a insisté sur la réponse rapide et efficace des doléances des membres de cette catégorie que ce soit sur le plan médical ou social.

M. Zitouni, qui a inspecté le centre de repos des moudjahidine dans la commune d’El Mehir et rendu visite à un moudjahid et une veuve de chahid alités, a salué l’initiative de la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour l’examen périodique de ces personnes chez elle. Il a déclaré que cette expérience devra se généraliser à toutes les wilayas, annonçant également l’ouverture de 25 centres de repos.

Le ministre, qui s’est rendu également au musée du Moudjahid avant de visiter la stèle commémorant la bataille de Tafrent dans la commune de Ghilassa, a évoqué le dossier de l’écriture de l’histoire. «Nous avons un devoir de fidélité au message que les chouhada et les moudjahidine nous ont laissé», a-t-il dit. Ce travail de mémoire permet de renforcer l’unité nationale car il est impossible de construire un pays sans référents.

Nous avons doté toutes les directions de wilaya, les musées de moudjahid et même les centres de repos de moyens audiovisuels qui permettent d’enregistrer les témoignages des moudjahidine, a affirmé le membre du gouvernement qui a précisé que les CD déjà collectés ont été remis au centre de recherches sur le mouvement national et la guerre de Libération qui dispose, selon lui, d’un encadrement humain de qualité pour peaufiner les connaissances enregistrées.

«Nous avons très bien avancé dans ce domaine», a déclaré le ministre qui a insisté sur la vulgarisation de l’histoire auprès de la population.

«Nous avons distribué un lot important de livres spécialisés aux universités ainsi qu’aux bibliothèques. Nous allons cibler les communes pour toucher le maximum de citoyens», a-t-il dit. «Nous avons même préparé des manuels d’histoire pour les trois cycles d’enseignement primaire, moyen et secondaire que nous avons remis au ministère de l’Education nationale pour les revoir. Ils devront être prêts le 1er novembre prochain», a indiqué le ministre des Moudjahidine.

Sur la question de la récupération des archives nationale, M. Zitouni a noté qu’elle figure parmi les dossiers posés sur la table avec la partie française. «Nous attendons de la direction politique française qu’elle tienne les engagements qu’elle a pris durant la campagne électorale pour la présidentielle dans ce pays», a déclaré le ministre des Moudjahidine qui a ajouté que les commissions mixtes travaillent sur ce chapitre.

«Le sacrifice des chouhada et des moudjahidine est un exemple pour les générations montantes qui doivent s’armer de technologie et de science pour relever les défis de l’époque actuelle», a affirmé le ministre qui n’a pas manqué de relever les efforts consentis par l’Etat pour l’acquisition du savoir, même s’il a rappelé que ces acquis n’auraient pas pu voir le jour sans ce sacrifice.

M. Zitouni, qui a procédé à la baptisation de plusieurs réalisations comme la nouvelle ville de Mansourah, les 470 logements sociaux locatifs de Ghilassa, la maison de l’artisanat et une école primaire, a indiqué que la société doit prouver sa gratitude à ces derniers.

M. Zitouni qui a rencontré les représentants de la famille révolutionnaire a déclaré cette société doit montrer la même gratitude envers le Président de la République qui a engagé le pays dans une politique de réconciliation nationale qui lui a permis de bénéficier de la stabilité. C’est là une leçon de paix dans un monde marqué par l’instabilité.

F. D.