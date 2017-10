Conférence sur la diplomatie algérienne et les mutations internationales : Militantisme et non ingérence

L’ancien diplomate et conseiller au ministère des Affaires étrangères, Mustapha Boutoura, a souligné, hier à Alger, que «la diplomatie et la politique étrangère de l’Algérie ne sont pas dues au hasard, ne viennent pas du néant ou du vide. Bien au contraire, elles se sont forgées dans le courant de notre lutte de Libération nationale et à travers une histoire et une expérience pratique».

Lors d’une conférence de presse organisée au musée du Moudjahid, à Alger, en présence des représentants de la DGSN, de la gendarmerie, des douanes et des moudjahidine, l’ancien diplomate a rappelé que «la diplomatie algérienne s’est formée au contact du mouvement de libération nationale, sur la base de la Proclamation du 1er Novembre et des congrès tenus à l’intérieur et à l’extérieur de la patrie».

Il précisera que «notre politique étrangère et notre diplomatie se sont renforcées après le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962 et demeurent toujours fidèles à nos principes sur la scène internationale, en défendant des positions pérennes.

Après avoir expliqué la différence de conceptualisation de la politique étrangère et la diplomatie, M. Boutoura a indiqué que «l’Algérie est consciente de ses engagements internationaux», et que les grandes puissances reconnaissent la stratégie de notre diplomatie dans le traitement des crises et de conflits», citant comme exemple le rôle de l’Algérie au Mali et en Libye, entre autres. Il poursuivi son exposé en mettant en exergue le fait qu’aujourd’hui, cette diplomatie ne cesse de «créer un espace d’entente». Par ailleurs, le conférencier a rappelé que «les diplomates algériens, même le chef de la diplomatie algérienne, consacrent à chaque intervention la part du lion aux principes de l’Algérie, dont la non-ingérence, l’autodétermination des peuples opprimés…», tout en défendant la RASD et la Palestine colonisées, qui sont toujours dans l’agenda de la diplomatie algérienne.

A la fin de la conférence, l’ancien ministre, Mahieddine Amimour a rappelé l’importance d’écrire des œuvres sur la diplomatie algérienne, indispensables pour la recherche historique, faisant remarquer qu’il y a des institutions, dont le musée du Moudjahid, qui veillent à enregistrer les témoignages vivants de combattants contre la France coloniale.

Hamza Hichem

----------------//////////////

Mohamed Seddik Benyahia un martyr de la diplomatie

Lors de son allocution, M. Mahieddine Amimour a rappelé le dévouement du militant de la cause nationale et ancien chef de la diplomatie algérienne, le défunt Mohamed Seddik Benyahia, mort en mission diplomatique, avec 13 cadres, alors qu’il tentait une médiation entre l’Iran et l’Irak.

Dans ce cadre, il est à noter que le 3 mai 1981, l’avion battant pavillon algérien, à son bord M. Benyahia, alors ministre des Affaires étrangères, et sa délégation, a été abattu. L’avion se dirigeait vers l’Iran dans le cadre d’une mission de paix. Notre pays s’activait à la cessation des hostilités entre ces deux pays. H. H.