M. Messahel : «Le président Bouteflika a consolidé les principes de notre diplomatie»

«Depuis l’élection du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en 1999, à la tête de la magistrature suprême, l’action diplomatique de l’Algérie a connu un sursaut qualitatif», a souligné, hier, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de célébration du 55e anniversaire de la journée nationale de la Diplomatie.

L’événement commémoratif s’est tenu dans la soirée d’hier au Centre international des conférences d’Alger, en présence de membres du gouvernement, d’anciens et jeunes diplomates, de représentants des chancelleries diplomatiques accréditées et d’organisations régionales et internationales présentes en Algérie.

«De par sa longue expérience et sa sagesse, le Président Bouteflika a consolidé les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne», appuie encore M. Messahel.

Il citera ainsi le succès des projets politiques phares initiés par le Chef de l’Etat et que sont la Concorde civile et la Réconciliation nationale. De l’avis du ministre des Affaires étrangères, la pertinence de ces deux processus politiques ont non seulement permis au pays de renouer avec la paix et la stabilité et d’engager ainsi son action de développement économique et social, mais aussi d’accélérer le retour de l’Algérie sur la scène mondiale «en tant que partenaire fiable» dans la résolution des questions régionales et internationales.

M. Messahel a soutenu également que l’Algérie, qui a souffert du terrorisme qu’elle a dû affronter seule et dans un contexte d’indifférence de la communauté internationale, a pu vaincre ce fléau criminel grâce «à la sagesse de son Président et à la résistance de ses institutions militaires». «Face au terrorisme, l’Algérie n’a eu de cesse d’appeler à la mise en place d’une stratégie de lutte globale qui comprend le démantèlement de ses bases logistiques et le tarissement de ses ressources de financement», a affirmé le ministre.

Il ne manquera pas de dire, à ce propos, que si l’Algérie occupe aujourd’hui un rôle pionnier dans le domaine de la lutte antiterroriste, la politique de la Réconciliation nationale s’est érigée en véritable référent et exemple à suivre pour de nombreux pays. Sous la gouvernance de M. Bouteflika, la diplomatie algérienne a nettement contribué, dira encore M. Messahel, à la promotion du continent africain. Il évoquera à ce propos la tenue en 1999 du sommet de l’Union africaine, citant au passage le démarche du Népad, initiée par le Président de la République, pour le développement de l’Afrique.

Dans son allocution, le ministre a fait part, en outre, des étapes phares marquant l’évolution de la diplomatie algérienne née en pleine guerre de Libération. Il rendra un vibrant hommage à ces artisans pionniers qui ont su défendre les causes justes que sont la souveraineté des Etats et de leur peuple ainsi que la promotion des valeurs de la paix et de la stabilité.

Karim Aoudia