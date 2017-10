Regard : Défaillance !

Faut-il aller vers la méthode «lourde», voire méchante, pour régler des problèmes courants au niveau des sites AADL ? A priori, rien ne semble tourner en rond dans les cités de l’Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement qui croulent carrément sous le poids de toutes sortes de problèmes possibles et imaginables. Dix ans, pas plus, auraient suffit pour tomber dans l’inévitable cycle de la clochardisation et des anomalies à la pelle à même de donner du fil à retordre à tous ces pères de familles, appelés à prendre, bon gré, mal gré, leur mal en patience. Un diagnostic des plus sérieux est établi ne laissant plus de doute sur la dégradation manifeste et sous toutes ses formes de certains sites. On est même tenté de dire que tout est à revoir ; à repenser ; les pompes à eau, les caves, les ascenseurs pour ne citer, à vrai dire, que ces problèmes qui resurgissent à tout bout de champ. La liste des dysfonctionnements vécus par les locataires au quotidien et dans leur chair et leur âme est longue et ne fait d’ailleurs que s’allonger, jour après jour, pour mener la vie dure aux habitants avec une vétusté des équipements qui s’installe à une allure vertigineuse. Les choses vont mal, c’est un fait, et l’ultime recours pour ces derniers reste, à coup sûr, ces pétitions rédigées par les locataires qu’on fait circuler dans les cités pour revendiquer un droit, comme celui de l’entretien et de la maintenance des équipements et des installations qui relèvent bel et bien de l’Agence. Aujourd’hui, on se demande réellement si cette donne est prise en considération par les responsables de l’agence qui se résignent à ignorer des problèmes aussi sérieux que les vidanges de caves, devenues une menace persistance et imminente pour la santé, mais aussi la durée de vie des fondations et des bâtiments. Sans parler des odeurs nauséabondes qui envahissent partout les locataires, y compris chez eux. ces mêmes caves d’immeubles se transforment carrément en viviers pour les bestioles de tous genres. Ce qui est évident, en tout cas, c’est qu’une meilleure gestion et un entretien permanents et réguliers des équipements sont sans doute les moyens les mieux indiqués pour préserver les immeubles et éviter la dégradation.

Samia D.