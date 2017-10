Cancer du sein : Dépistage en hausse à Ouargla

Le dépistage de cas de cancer du sein a connu une hausse ces trois dernières années dans la wilaya d’Ouargla, grâce aux campagnes de sensibilisation sur le diagnostic de cette dangereuse pathologie, a-t-on appris dimanche auprès de l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla. Ces opérations de dépistage ont permis de diagnostiquer 119 cas de cancer du sein parmi 404 cas de différentes tumeurs dépistées en 2016 chez des femmes et des hommes à travers la wilaya, a indiqué Dr. Hocine Bouaziz, maître-assistant en épidémiologie à l’EPH d’Ouargla. Une hausse de 21 cas de cette maladie est ainsi constatée par rapport à l’année 2015 où avaient été enregistrées 98 cas, et de 22 cas par rapport à l’année l’ayant précédée, soit 97 cas, a-t-il précisé en signalant que le cancer du sein représente, avant celui de l’appareil gastrique, un taux de prévalence de 45% à 50% des tumeurs dépistées chez les femmes, âgées notamment entre 40 ans et 50 ans et très vulnérable à cette pathologie. Le chef de service de la prévention à la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya a estimé, de son coté, que l’ancrage de la culture de dépistage périodique du cancer du sein chez les femmes, tous âges confondus, demeure un facteur important de lutte anticancéreuse à même de prémunir contre d’éventuelles complications, ablations ou décès. Les campagnes de sensibilisation périodiques menées dans ce sens à travers les régions enclavées et déshéritées, en sus des caravanes médicales itinérantes, ont permis de dépister des cas nécessitant une prise en charge urgente, a expliqué Djamel Maâmri. Initiée par la direction de la santé et de la population (DSP) dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de la santé de proximité et du rapprochement des structures de santé du citoyen, la caravane médicale itinérante, qui a sillonné entre fin octobre et début novembre 2016 plusieurs régions et zones de la wilaya d’Ouargla, a fait profiter pas moins de 900 femmes de consultations gratuites, dont le dépistage précoce du cancer du sein. Le Dr. Djamel Maâmri a signalé, en outre, que près de 200 cas suspects dépistés (âgés de moins de 40 ans) ont été orientés pour complément d’examens.

Dotée d’équipements médicaux nécessaires, cette caravane, qui a été encadrée par un staff médical et paramédical spécialisé, a prodigué tout au long de sa mission des consultations gratuites spécialisées aux femmes des communes de Mégarine (wilaya déléguée de Touggourt, Hassi-Benabdallah, Hassi-Messaoud et El-Hedjira). La wilaya d’Ouargla dispose d’un centre anticancéreux encadré par un staff médical et paramédical algéro-cubain, dont des oncologues et des chimiothérapeutes.

