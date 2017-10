Azeffoun : Pas de cas de fièvre typhoïde

La femme admise, le 28 septembre dernier, au CHU de Tizi Ouzou, n’est pas atteinte de fièvre typhoïde, tel que c’était suspecté, a-t-on appris, hier, de sources sanitaires. Cette dame de 50 ans, originaire du village Achouva, dans la commune d’Azeffoun (60 km au nord de Tizi Ouzou), et qui souffrait, entre autres, de fièvre, de vomissements et de diarrhée, est atteinte d’une autre maladie, selon l’analyse des prélèvements effectuée sur cette patiente, a indiqué le chef de service prévention à la direction locale de la santé et de la population, le Dr Azeddine Astouati. Ce même responsable a affirmé que cette malade est prise en charge pour une autre maladie non épidémiologique, et qu’aucun autre cas n’a été signalé. Le service prévention a saisi l’occasion pour rappeler les mesures à observer pour tout consommateur d’eau de sources et de puits individuels, et qui n’est pas traitée, contrairement à celle du robinet. Il s’agit principalement de l’ajout de deux gouttes d’eau de Javel dans chaque litre d’eau, a rappelé le Dr Astouati. Les citoyens ont été également invités à procéder au nettoyage des sources et autres puits. Ce même médecin a rappelé, à ce propos, que jadis, les villageois procédaient au nettoyage des sources une fois par an, généralement au mois d’octobre, à la fin de la période d’étiage et à l’arrivée des premières pluies. Des consignes préventives que les habitants du village Achouva ont aussitôt mises en application, en organisant, avant-hier samedi, une vaste campagne de nettoyage des sources du village, qui n’ont pas fait l’objet d’un assainissement depuis plusieurs années, a-t-on appris de sources locales. (APS)