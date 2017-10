Grand angle : Maximaliser les chances de succès

Parce que la décision de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à El Qods était forcément une décision aux conséquences régionales et internationales extrêmement lourdes, le président Donald Trump ne pouvait qu’y renoncer, et ce, même si en cela, il devait abandonner une promesse de campagne applaudie par le lobby juif et Israël. Ainsi lorsque la Maison Blanche a annoncé début juin que le président américain avait finalement repoussé sa décision d'au moins six mois, cela n’a surpris que ceux qui comptaient sur son immaturité politique notamment en ce qui concerne les questions internationales et son

« imprévisibilité », espérant le voir franchir un pas qu’aucun de ses prédécesseurs, conscients des retombées de leurs actes, n’ont osé franchir. En effet, tous ceux qui ont occupé le bureau ovale avant lui ont signé tous les six mois la clause dérogatoire à la loi du Congrès adoptée en novembre 1995, qui stipule que la représentation diplomatique de Washington en Israël doit se trouver à

El Qods pour bloquer son application. Le président américain, dont la décision de juin a été saluée par les palestiniens et l’ONU qui y ont vu «un pas positif» qui «renforce les chances de parvenir à la paix» et «une sage décision» car «le statut de Al Qods est un problème essentiel qui ne peut être résolu que par un règlement politique négocié», a réitéré en cette fin de mois d’octobre sa volonté de ne pas contribuer à exacerber un conflit dont le règlement ne peut se faire qu’à la condition sine qua non de réelles négociations de paix entre palestiniens et israéliens. « Je veux donner sa chance (à un processus de paix, NDLR) avant de penser à déménager l'ambassade à Al-Qods », a-t-il déclaré dans un show télévisé. Le processus de paix au point mort depuis le printemps 2014, et sur lequel les prédécesseurs de Donald Trump ont échoué, est, faut-il aussi le souligner, repris en main par son gendre Jared Kushner qui a eu à rencontrer les deux parties en conflit. Dés lors, on peut aisément comprendre la décision du président américain, soucieux de ne pas entraver les efforts de son gendre en vue de relancer avec succès le processus de paix et ce d’autant que des voix se sont élevées de toutes parts pour mettre en garde contre les risques d’embrasement du conflit en cas de déménagement de l’ambassade américaine.

Nadia K