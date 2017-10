Célébration de la déclaration de Balfour : Des organisations britanniques dénoncent

Des organisations britanniques de soutien à la cause palestinienne ont dénoncé samedi à Londres le projet du gouvernement de Theresa May de célébrer le centenaire de la déclaration de Balfour le mois de novembre prochain. Lors d’une conférence organisée par la «Campagne de solidarité avec la Palestine» (PSC) et diverses organisations pro-palestiniennes, les intervenants ont estimé que la Grande-Bretagne qui est «le premier responsable» de l’injustice qui vit le peuple palestinien, ne devrait pas célébrer un tel événement. «Theresa May devrait avoir honte de célébrer le centenaire de la déclaration de Balfour», a ainsi déclaré, Maz Saleem, un représentant de la coalition «Stop the War», relevant que cette déclaration a marqué «le début des malheurs des Palestiniens». Pour sa part, le directeur de PSC, Hugh Lanning, a affirmé que «la Grande Bretagne a préparé le terrain pour la nakba (catastrophe) de 1948», ajoutant que la déclaration de Balfour «marque encore les relations» entre le gouvernement britannique et l’occupant israélien.

De son côté, le directeur de la même organisation, Ben Jamel, a indiqué que l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, a «balisé le terrain pour l’épuration ethnique» en Palestine, se félicitant du fait qu’un grand nombre de Britanniques soient «sensibles» à la campagne Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS), contre l’occupant israélien. Ben Jamel a également appelé le gouvernement de Theresa May à reconsidérer la politique britannique vis-à-vis de la question palestinienne. Pour sa part, Jonathan Rosenhead, professeur à la prestigieuse université London School of economics (LES), s’est indigné du projet de célébration du centenaire de la déclaration de Balfour en déclarant qu'«en tant que juif, membre de PSC, nous disons : pas en notre nom». Pour rappel, PSC a appelé à une marche de protestation, le 4 novembre prochain, au centre de Londres pour protester contre la célébration officielle du centenaire de Balfour.