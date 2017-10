Aspirations indépendantistes en écosse : L’exemple catalan en toile de fond

La situation en Catalogne va peser sur le congrès du Parti national écossais (SNP), dont la direction va devoir apporter des réponses aux aspirations indépendantistes de ses membres. La question de l'indépendance n'est certes pas à l'ordre du jour du congrès du parti au pouvoir en Ecosse, qui s'ouvre dimanche à Glasgow, sa cheffe, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ayant provisoirement remisé son projet de référendum. Mais une motion d'urgence risque fort d'être déposée sur la Catalogne, les séparatistes catalans envisageant toujours de déclarer l'indépendance unilatérale de leur région dans les prochains jours. "Il y aura une motion d'urgence sur les événements en Catalogne, ce qui donnera l'occasion de mentionner l'indépendance écossaise", a affirmé une source proche du congrès à l'AFP. Ian Blackford, leader du SNP au Parlement de Westminster, n'en démord pas. "Le SNP est le parti de l'indépendance", dit-il à l'AFP. "Il faut montrer au peuple écossais qu'il doit avoir confiance et embarquer avec nous dans cette aventure".

Jim Sillars, ancien numéro deux du SNP, souligne que c'est "une grave erreur pour un parti dont la raison d'être est l'indépendance d'exclure le sujet de l'ordre du jour". Ancien avocat du parti, Kenny MacAskill estime lui dans le quotidien Herald que le silence des partis politiques britanniques après la répression du référendum en Catalogne par la police espagnole "justifie encore plus l'aspiration à l'indépendance de l'Ecosse". Nicola Sturgeon a bien exprimé sa préoccupation quant à la situation en Catalogne.

Dimanche, sur la BBC, elle a appelé les parties au "dialogue", mais aussi à ce que soit "reconnue" la "force du sentiment (indépendantiste) en Catalogne". Mais la direction du SNP n'est pas très chaude pour soutenir une déclaration d'indépendance jugée inconstitutionnelle par le gouvernement et les tribunaux espagnols.