Dans la lucarne : Les finances se font désirer

Nos Championnats de football ont déjà commencé dans les différents paliers. Au niveau de l’élite, il y eut un temps d’arrêt lié au fait que l’EN a joué contre le Cameroun son cinquième match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2018 prévu en Russie. Comme on le sait, Kerbadj avait refusé, dans un premier temps de reporter la 6e journée. Pressé de toutes parts, il a fini par obtempérer. Il ne pouvait faire autrement. Ceci dit, apparemment, nos championnats se déroulent bien, hormis en Ligue-1. Des joueurs de ces deux clubs, CRB et l’USMH, ont même étaient contraints de recourir à la grève pour se faire entendre. C’est vrai qu’on a fini par crever l’abcès et gagner un peu de temps, mais le problème persiste. Il faut dire que les ennuis financiers ne concernent pas uniquement ces deux clubs. D’autres aussi ont des soucis de trésorerie, comme la JSK, le MCO, l’USMBA… Toutefois, la CRL (commission des résolutions des litiges) est jusqu’à présent que spectatrice puisque les joueurs concernés ne l’ont jamais saisie... Elle ne peut rien engager à leur place. De plus, elle ne peut se transformer en devin et tout savoir sans être contactée. De plus, ce n’est pas une structure mise en place pour régler les problèmes financiers des clubs mais pour gérer les litiges financiers entre employeurs et employés. Le reste, ce n’est pas de son ressort. Ce qui devient de plus en plus inquiétant demeure le fait que des clubs de Ligue-2 n’arrivent pas à «joindre les deux bouts». Ce qui a nécessité l’intervention des autorités locales pour éviter la « banqueroute » de certains clubs de l’ouest du pays, à l’instar de la GC Mascara et le RC Relizane —d’autres sont certainement dans la même situation pour ne pas dire pire. En effet, le RC Relizane n’arrive pas à subvenir aux besoins sans cesse croissants de son équipe. De plus, il doit payer les anciens joueurs qui ont quitté le club, mais exigent cependant d’être payés au plus vite. Ce qui est logique. Ce club est même sous la menace de la défalcation de trois points comme ce fut le cas la saison écoulée. À cause de ce même cas de figure, il était rétrogradé en Ligue-2 et risque de revivre la même situation au cours de la présente saison en dépit des très bons résultats qu’il vient de récolter. Aux dernières nouvelles, il est question de l’intervention directe des autorités locales pour lui venir en aide et le sortir de cette mauvaise passe. C’est pour cette raison d’ailleurs que le président, Hamri, a démissionné. Un autre club en détresse, celui de l’équipe de l’Emir Abdelkader qui se trouve dans une position peu envieuse. Ces joueurs qui n’ont pas vu la couleur de l’argent depuis plusieurs mois sont, le moins que l’on puisse dire, las d’attendre et n’arrivent plus à tenir le coup. Avec la rentrée scolaire et sociale, ils peinent à joindre les deux bouts, eu égard à la cherté de la vie. L’argent ne semble pas couler à flots dans cette région. À cette allure, le GCM et d’autres clubs de cette contrée du pays risquent d’aller tout droit vers le purgatoire qui ne se gêne pas en leur ouvrant

presque les bras. Tout le monde sait que sans argent on ne peut améliorer son quotidien, ni celui des joueurs de plus en plus exigeants. La situation est aussi moins reluisante au centre et à l’est. On parle avec beaucoup plus d’insistance des problèmes liés à l’argent au sein du Championnat national d’élite. La situation risque même de s’aggraver durant les week-ends à venir, si on n’intervient pas.

Wait and see !

Hamid Gharbi