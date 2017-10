Le Nigeria bat la Zambie (1-0) et se qualifie

Le Nigeria a composté son billet pour le Mondial-2018 en Russie grâce à sa victoire contre la Zambie (1-0), mi-temps (0-0) à Uyo en match de la cinquième et avant dernière journée des éliminatoires dans le groupe B. L'unique but de la rencontre est inscrit par Iwobi (73') pour le Nigeria. À la faveur de cette victoire, le Nigeria totalise 13 points, soit 6 points d'avance sur son poursuivant direct la Zambie. C'est la sixième qualification des Super Egales pour une phase finale d'une coupe du monde et la troisième de rang.