US Biskra : Kouici, manager général

La direction de l’US Biskra vient d’engager l’ancien international, Mustapha Kouici, en tant que manager général du club des Zibans. L’ex-international et joueur du CRB des années 80 fera profiter le nouveau promu de son savoir faire et de sa riche expérience du football. En bon connaisseur de tout ce qui touche au football, Kouici sera d’une grande utilité pour l’USB. Il affirme au sujet de sa nouvelle mission : «Les dirigeants de l’US Biskra m’ont contacté pour me proposer le poste de manager général du club. On a rapidement trouvé un terrain d’entente.». Kouici se dit prêt à apporter le plus attendu de lui : «Ce qui m’a aussi encouragé à accepter la proposition en question, c’est l’intérêt que m’ont témoigné les responsables biskris, en plus du fait que l’entraîneur est Omar Belatoui. Un ancien joueur, de surcroit ex-international à la bonne réputation. On pourra bien avancer ensemble, du moment que nous parlons le même langage, celui du football. Les qualités humaines de l’homme y sont aussi pour quelque chose. Je tiens à remercier le président Saou, les dirigeants pour la confiance placée en moi. Je ferais de mon mieux pour aider l’USB à travers les prérogatives qui sont miennes». Kouici entamera sa mission incessamment.

M.-A.A.