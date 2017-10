Eliminatoires du Mondial-2018 (GB-5e journée) : Tout est à revoir

Il y avait pourtant des espoirs de voir que cette équipe alignée devant le Cameroun allait, peut-être, laisser transparaitre quelque chose de consistant devant un bon adversaire, le Cameroun. Maheureusement, aujourd’hui, on est resté sur notre faim. On peut même rajouter que la déception est on ne peut plus grande que précédemment. En effet, quand Alcaraz avait dit : «Nous allons à Yaoundé pour gagner», cela avait «bluffé» tout le monde. En fin du compte, on se fait battre par une équipe du Cameroun qui n’avait pas «mis le pied sur le champignon», comme l’on dit, (2 à 0). Cette équipe du Cameroun était prenable, même si elle possède des individualités hors pair. Ce sont d’excellents joueurs qui peuvent accélérer à tout moment. C’est d’ailleurs sur deux accélérations qu’ils ont réussi à faire la différence par Njié (25’) et Pangop (88’). Cette équipe camerounaise qui a joué par à-coups nous a montré qu’en football, il ne suffit pas d’avoir une plus grande possession de balle pour gagner. Le football est fait de ruse et de roublardise mais aussi de haute technicité. Notre défense continue à collectionner les erreurs. C’est vrai que Bensebaïni a fait une passe latérale hasardeuse interceptée par un joueur camerounais. Néanmoins, il faut voir la suite, puisque Mandi qui était en charge de Njié n’a rien fait pour l’arrêter. À la rigueur, il aurait pu faire faute, même s’il s’agit du dernier défenseur. L’Algérien s’est contenté de suivre Njié partir comme une fusée. Il n’a pas cherché à le stopper ni à lui obstruer le passage. Puis, Mbolhii, comme à l’accoutumée, n’a rien pu faire comme ce fut le cas dans le passé. Le deuxième but est venu au moment où les Algériens tentaient de revenir à la marque. Le moment choisi par les Camerounais pour ajouter le deuxième but, celui de l’assommoir. Le mauvais placement de nos joueurs a fait que le remplaçant qui venait de rentrer a majoré l’addition alors qu’on pouvait éviter ce deuxième but. Une défaite très amère qui laisse l’Algérie « collée » à la dernière loge avec seulement 1 pt. dans son compteur. Ce qui est avilissant lorsqu’on sait qu’on accuse cinq points de retard sur l’avant dernier, le Cameroun. Ce dernier exulte du fait qu’il a nettement amélioré ses points.

Notre équipe n’a pas tellement changé sur le plan de l’effectif avec seulement trois ou quatre joueurs comme Benguit, Ferhat, Fares. Les autres ont toujours été là, même si certains d’entre eux font du va-et-vient sans aucun problème. Néanmoins, il n’y a pas eu un changement radical. Bien au contraire. Malgré le fait qu’on avait convoqué quelques bons joueurs du cru, on n’a pas réussi à les « injecter » au sein de la composante des Verts. En soi, les observateurs se demandent pourquoi e les locaux ne sont pas testés dans une telle rencontre presque sans enjeu, hormis le Ranking FIFA. Aujourd’hui, les Verts en sont à leur troisième défaite d’affilée dans ces éliminatoires du Mondial-2018 en Russie. Pas d’amélioration possible, même après la déclaration de Feghouli avant le match contre le Cameroun. On a pensé qu’on allait « casser la baraque ». Il n’en fut rien. Et c’est ce qui fait qu’il faut revoir toute l’organisation de l’équipe nationale. Le coach a montré, de match en match, ses limites et ses difficultés manifestes à «décoder» le football algérien notamment ses tenants et aboutissants. Il ne sait pas comment remettre les « wagons» sur les bons rails. On est en face d’une véritable impasse. On n’a jamais vu notre équipe dans un tel cas de figure. Si les autres pays arabes sont en train de réussir le coup comme le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Syrie, l’Arabie Saoudite, ce n’est pas notre cas. Au Mondial brésilien, on était le seul représentant arabe. Quatre ans après, ce n’est plus le cas. Il faudra revoir sa copie et prendre d’autres mesures plus fermes parce qu’on ne peut creuser le fond encore plus profondément.

H. G.