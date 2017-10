Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme : programme de formation des imams

Le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT) et la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel ont convenu hier à Alger d'élaborer un programme de formation des imams et prêcheurs africains en vue de contrer les idéologies extrémistes en Afrique. Le directeur du CAERT et représentant spécial de l'Union africaine pour la coopération antiterroriste, Larry Gbevlo, qui recevait une délégation de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel, a mis en avant la nécessité d'oeuvrer à l'élaboration d'un programme triennal de formation des imams, prêcheurs et oulémas africains. Le programme renforcera les efforts visant à contrer les idéologies extrémistes en Afrique en faisant bénéficier les Africains de l'expérience algérienne en matière de prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme. Pour le représentant de l'Algérie à la Ligue, Kamel Chekkat, «un tel programme qui doit s'adresser à tous les acteurs religieux en Afrique, y compris ceux issus d'autres religions, contribuera grandement aux efforts de lutte contre la menace extrémiste dans de nombreux pays africains en s'attaquant à son terreau». Après avoir souligné l'importance d'»accorder une attention particulière à la formation d'un imamat fort dont les personnalités doivent être connues et respectées», M. Chekkat a appelé à l'élaboration d'une stratégie de prévention visant à défier l'idéologie derrière l'extrémisme violent et à contrer ceux qui prônent la violence.

Dans le cadre de ses efforts de prévention de l'extrémisme et de l'extrémisme violent, la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel a organisé, le 22 mars 2017, le premier cycle de formation des imams membres de la Ligue, lequel a porté sur des thématiques telles que «l'optimisation de l'utilisation des médias» par les imams et les prêcheurs, «la réforme en Islam» et «le rôle de la zakat et du wakf dans la résorption des problèmes sociaux».

Créée en janvier 2013 à Alger, la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel s'emploie à diffuser la culture de la paix et à bannir la violence et l'extrémisme dans cette région. Elle regroupe des oulémas, prêcheurs et imams des pays de la région membres de la Ligue, à savoir l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, ainsi que de trois pays observateurs au titre du Processus de Nouakchott, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée.(APS)