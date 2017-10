Pour appartenance à un groupe terroriste : Trois jeunes condamnés à 20 ans de prison ferme par contumace

Trois jeunes Oranais âgés entre 24 à 26 ans ont été condamnés, hier par le tribunal criminel d’Oran, à 20 ans de prison ferme par contumace, pour appartenance à un groupe terroriste. Selon l’arrêt de de renvoi, deux frères Z.O et Z.A âgés respectivement de 25 et 24 ans et leur compagnon H.K âgé de 26 ans ont rejoint le groupe terroriste «Daech» en Syrie en avril 2015. Les trois jeunes se sont rendus en Syrie en transitant par la Turquie à partir de l’aéroport Houari-Boumediène (Alger). Lors de l’audience, les pères de Z.B et K.O ont déclaré que leurs enfants s’étaient rendus en Turquie comme touristes et qu’ils ignoraient leur intention. Toutefois, ils ont reconnu qu'après l’arrivée en Turquie, ils n’ont plus donné de leurs nouvelles. En mars 2016, la justice algérienne a lancé un mandat d’arrêt international contre les deux frères Z.O et Z.A et le nommé H.K, suspectés d'être enrôlés dans une organisation terroriste, a-t-on appris lors du procès. Le représentant du ministère public a requis la peine maximale prévue par loi en l’occurrence 20 ans de réclusion criminelle.(APS)