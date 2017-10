Association EL-RAHMA : Rihab Mesbah nommée « Ambassadrice de Palestine en Algérie »

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Louay Aissa a qualifié hier, l'initiative de l'association «El Rahma» de Tipasa d'accorder à l'orpheline, Rihab Mesbah le titre d'ambassadrice de Palestine en Algérie d'»excellente», affirmant que cette initiative était un grand honneur pour lui et pour la Palestine. L'association «El Rahma», activant depuis 2011 a réussi, grâce au concours de l'ambassade de Palestine en Algérie à réaliser le rêve de l'enfant Rihab, sympathisante de la cause palestinienne, de devenir «Ambassadrice d'Algérie en Palestine» ou «Ambassadrice de Palestine en Algérie». Parée de vêtements traditionnels algériens, Rihab a été reçue au siège de l'ambassade de Palestine par l'ambassadeur Louay Aissa, qui lui a fait visiter les différents départements de l'ambassade ainsi que son bureau, où elle s'est assise et a pu consulter les dossiers de l'ambassade et le courrier du jour de l'ambassadeur. M. Aissa a accompagné l'enfant à la salle de réunion où on lui a présenté l'ensemble du personnel de l'ambassade. L'enfant Rihab a exprimé ensuite son souhait de devenir un jour l'ambassadeur d'Algérie en Palestine et de réaliser son rêve «d'apporter l'aide aux enfants palestiniens qui souffrent des affres du colonialisme», ajoutant que son père décédé qui suivait de près la cause palestinienne avait fait grandir ce rêve en elle. Le diplomate palestinien a également décoré l'enfant Rihab de la médaille de mérite, lui affirmant que cette décoration était un cadeau du président palestinien, Mahmoud Abbas, en reconnaissance de son attachement, dès son jeune âge, à la cause palestinienne. (APS)