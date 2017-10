L’Information sur la Santé en débat au Forum d’El Moudjahid : La communication, maillon faible

Le docteur Smaïl Boulbina et le docteur Mohamed Bekkat-Berkani ont déploré, hier, au Forum d’El Moudjahid, le manque flagrant d’informations sur la santé. Les deux spécialistes ont fait un diagnostic de l’état de santé en Algérie, et ont appelé à l’élaboration d’une feuille de route pour le secteur, afin de mieux définir les objectifs escomptés.

La conférence intitulée «L’Information sur la santé en direction des professionnels et des usagers de la santé», a été une occasion pour faire, encore une fois, l’état des lieux d’un secteur que d’aucuns qualifient de malade.

Le docteur Smail Boulbina, expert en information et formation médicale continue, définit l’information sur la santé comme étant l’information tous azimuts. Une information donnée par les institutions vers les professionnels avec un retour d’informations vers les usagers. Le conférencier a déploré le manque de communication dans ce domaine, ce qui laisse les portes ouvertes à toutes les spéculations. A titre d’exemple, il citera le projet de loi sur la santé en attente d’adoption par le Parlement. Un grand nombre de professionnels de santé n’ont pas d’idée sur le contenu de ce texte qui pourtant les concerne de près. Pour le docteur Boulbina, le triptyque Information-Sensibilisation-Prévention, a fait ses preuves ailleurs.

Pour le docteur Bekkat, l’actuel mouture a besoin d’être relue, surtout que, dit-il, 40 articles de ce projet de loi ont trait à l’aspect pénal. C’est de l’aberration, estime le président de l’Ordre des Médecins.

Le docteur Bekkat a regretté par ailleurs, le fait que les propositions émises par les participants aux assises nationales de la santé, tenues au mois de mai 2014, n’ont pas été prise en compte. Le docteur Bekkat, a brassé large dans les dysfonctionnements de la pratique médicale en Algérie. Le manque de communication est à l’origine de cette problématique. Tout en soulignant le rôle important de l’organisme qu’il préside dans le respect de la déontologie et de l’éthique auxquelles sont strictement soumis les médecins, le Dr Bekkat a bien entendu défendu les intérêts de la corporation. Pour lui, la médecine est francophone, et les étudiants qui arrivent en faculté de médecine ont suivi un cursus scolaire arabisant. Et de ce fait, ils ont de grandes difficultés à assimiler. Il ne suffit pas d’avoir de bonnes notes pour être un médecin de qualité. Il faut que la formation en première année se fasse par des cours de français dirigés vers le latin parce que le latin est une grande composante des cours de médecine.

Les fautes d’orthographe constatées sur les ordonnances, donne une idée sur la formation. L’on peut dire que cette conférence a, quelque peu, dévié du sujet, mais les points abordés ont tous trait à la santé. Car si la médecine est malade, par un diagnostic formel, il n’en demeure pas moins que le traitement tarde à venir. Et la cause, le manque de communication et d’information.

Dans ce sillage, l’orateur, cite comme exemple, la campagne de vaccination lancée l’année dernière au profit des écoliers.

Le manque d’information autour de cette opération avait suscité une grande polémique. Et si le docteur Bekkat est favorable à la vaccination, (en France 12 vaccins sont obligatoires), il explique tout de même que ce dernier doit être administré dans une structure de santé, et non dans un établissement scolaire. Par ailleurs, le président du Conseil de l’Ordre national des médecins, a plaidé pour la mise en place d’un institut de veille sanitaire dont l’intérêt étant de "déterminer les constats précis et les conduites à tenir face à des situations critiques.

Nora Chergui