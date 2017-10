Trois questions au docteur Mohamed Bekkat-Berkani : « il faut mettre en place un Haut Conseil de la santé »

Docteur Bekkat, la semaine prochaine sera lancée la campagne de vaccination contre la grippe, quelle est son importance ?

Nous avons un degré de mortalité annuel très important en Algérie, estimé à 20.000 par an, beaucoup plus chez les malades chroniques, comme le diabète ou une bronchite sévère, parce que la grippe aggrave la situation. Nous avons aussi des cibles prioritaires, les enfants, la femme enceinte et les personnes âgées. Aussi sur le plan économique, on a le problème de l’absentéisme parce que la grippe est une maladie transmissible donc tout le monde reste à la maison pour une semaine, maux de tête, toux et crachats, c’est une perte pour l’économie grave.



Vous avez parlé de feuille de route pour le secteur de la santé, pouvez-vous nous donner plus de détails ?

Pour la feuille de route, il faut définir des objectifs par rapport a l’évolution des maladies qui sont et seront présentes en Algérie, qu’elles soient transmissibles ou non transmissibles. Le cancer par exemple est appelé à augmenter parce qu’on vit de plus en plus vieux donc on a plus de chances de développer un cancer. Comment fait-on la prévention du cancer ? Il y a le registre national du cancer. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et on a les moyens de le guérir. Quand il est au début, une petite intervention chirurgicale et c’est fini. Le cancer de la prostate chez l’homme... une prise de sang. Faut-il attendre que le cancer se développe pour aboutir à des chirurgies complexes, des radiothérapies, des chimiothérapies. Au bout du compte celui qui arrive au stade 3 ou 4 vivra six mois de plus mais dans des conditions très difficiles. Il ne faut pas faire de la prévention selon l’humeur.



Docteur, vous plaidez pour la création d’un Haut Conseil de la Santé, quelle sera sa mission ?

Avec des experts, des professionnels qui exercent la santé tous les jours. Pour pouvoir définir les priorités, en fonction des possibilités financières parce que la santé c’est de l’argent, les médicaments coûtent de plus en plus cher surtout les médicaments innovants, des médicaments qui luttent contre le diabète, les malades commencent par des comprimés et terminent par l’insuline stylo. L’Algérie importe pour des millions de dollars chaque année. L’Etat doit définir des priorités : comment prévenir les maladies chroniques, comment les soigner et quels sont les consensus thérapeutiques. Ces réponses et tant d’autres doivent être apportées par le Haut Conseil de la santé.

Propos recueillis par Haddou Hadj Soumia