Grippe saisonnière : La campagne de vaccination débutera le 15 octobre

«Conformément aux recommandations du comité d’experts, deux millions et demi de doses de vaccins ont déjà été acquises et mises à disposition des institutions habilitées à les distribuer» a révélé, hier, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

M. Djamel Fourar, qui a animé une conférence de presse sur le lancement de la campagne de promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière à l’institut national de santé publique, a souligné que ce vaccin sera disponible dans les centres de vaccination habituels des établissements de santé, où il sera administré gratuitement, ainsi que les officines, où il sera remboursé par la Sécurité sociale pour les personnes âgées et les malades chroniques.

Cette campagne de vaccination 2017-2018 débutera le 15 de ce mois et s’étalera sur toute la période automne-hiver, «une enveloppe de 60 milliards de dinars a été dégagée à cet effet», a-t-il indiqué, ajoutant qu’un dispositif de prise en charge des cas compliqués sera mis en service dès le début du mois de novembre. M. Fourar a révélé une nouveauté pour cette campagne, «un dispositif de surveillance basé sur le réseau sentinelle de surveillance de la grippe, institutionnalisé par arrêté ministériel et opérationnel».

Ce réseau s’appuie sur la mise en place de l’unité de surveillance des maladies transmissibles à l’institut national de santé publique et sur le laboratoire de référence de la grippe de l’Institut Pasteur d’Algérie. «Ce dispositif permet de suivre l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe saisonnière et d’identifier les virus grippaux qui circulent», a-t-il indiqué.



Aucun décès lié à la grippe en 2016



Selon la direction de prévention et de promotion de la santé, les personnes éligibles à la vaccination sont celles exposées au risque de complications, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants présentant une pathologie chronique, les cardiopathies, les affections pulmonaires chroniques, les affections métaboliques (diabète, obésité...), rénales, les malades présentant le syndrome d'immunodéficience acquise, les femmes enceintes, les professionnels de la santé et les pèlerins. Le vaccin antigrippal constitue le meilleur moyen de protéger ces catégories à risque contre les complications de la grippe saisonnière et permet de réduire le taux de morbidité liée à cette affection. Les données de surveillance pharmacologique démontrent que ce produit ne présente aucun effet secondaire hormis une rougeur ou une douleur localisée à l'endroit d'administration la douleur.

En 2016, le responsable, a fait savoir que 15 cas de grippe sévère ont été signalés, par contre, aucun décès n’a été notifié, rappelant que 30 décès ont été enregistrés en 2015.

L’Organisation mondiale de la santé, ajoute-t-il, estime que chaque année, il y a trois à cinq millions de cas de grippe grave. Le nombre de décès liés à l’épidémie se situe, quant à lui, entre 250.000 et 500.000. Par ailleurs, le DG a reconnu l’épuisement de quotas de vaccins dans certaines régions l’année dernière qui n’ont pas reçu de quotas supplémentaires malgré la disponibilité au niveau de l’Institut Pasteur, affirmant que des dispositions ont été prises afin de remédier à ce qu’il a qualifié de «dysfonctionnement». «C’est vrai ! certains établissements ont manqué de vaccins et d’autres en avait de trop. Nous avons pris toutes les dispositions, avec l’Institut Pasteur, de manière à moduler la demande en fonction des besoins de chaque région, voire importer un quota supplémentaire en cas de besoin», a-t-il affirmé.

Aussi, il a fait savoir que la campagne de cette année aura la particularité d’introduire un nouveau concept de médiatisation comme le logo « Non à la grippe » qui sera diffusé dans les chaînes publiques tout au long du journal télévisé ainsi que les sites web de la radio nationale.

Il a fait remarquer que le ministère compte sur la collaboration des médias pour insuffler une nouvelle dynamique à la campagne de sensibilisation de cette année. «Les médias sont incontournables dans la sensibilisation des populations» reconnaît-il.



1,5 million d’enfants vaccinés contre la rougeole



Concernant la vaccination des enfants contre la rougeole, le Dr. Djamel Fourar, a indiqué que la Commission nationale chargée de la vaccination des enfants annoncera dans les tout prochains jours les détails relatifs au rappel rougeole-rubéole. «La Commission nationale chargée de la vaccination des enfants est en passe d'étudier le mode d'introduction du rappel rougeole-rubéole en milieu scolaire», a-t-il révélé. Selon l’intervenant, malgré le refus des parents d'élèves de faire vacciner leurs enfants, 1,5 million sur un total de 6,5 millions s'étaient fait vacciner. Il est utile de rappeler que la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole destinée aux élèves âgés entre 6 et 14 ans et organisée chaque année en coordination avec les ministères de la Santé et de l'Education nationale, a connu durant la campagne organisée du 6 au 15 mars 2017, un refus de la part des parents.

Sarah A. Benali Cherif