M. Nacer Boucif El-Houcine, ambassadeur du Sultanat d’Oman : « Impulser la coopération bilatérale »

Lors d’une rencontre organisée hier au siège de l’ambassade à Ben Aknoun (Alger), l’ambassadeur d’Oman, M. Nacer Boucif El Houcine, tout en qualifiant la coopération bilatérale entre les deux pays d’excellente, a estimé que les opportunités de partenariat qui s’offrent dans tous les domaines économiques sont nombreuses et concernent l’industrie, l’agriculture, le tourisme ainsi que l’énergie et les finances.

L’occasion a été pour lui d’annoncer l’organisation pour la première fois à Alger du 9 au 12 octobre, au palais des expositions pavillon (S) de la Safex de la première foire de la production omanaise.

Une rencontre d’affaires qui a pour objectif de tisser des relations et de générer des contrats dans un esprit de partenariat gagnant/gagnant. Ce Salon sera l’occasion pour les entreprises d’Oman, au nombre de 70 sociétés tous secteurs d’activités économiques confondus, d’exposer leurs produits et de nouer des contacts avec leurs homologues algériennes et pourquoi pas se mettre d’accord sur le lancement de projets en partenariat, a indiqué pour sa part Ayman Abdullah Mohd Al Hassani, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Oman, en présence de représentants du ministère du Commerce et d’autres institutions. «C’est une opportunité de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays qui partagent des spécificités historiques et culturelles communes et ce, grâce à la participation des entreprises leaders dans leur domaine qui seront présentes pour rencontrer et nouer des partenariats avec leurs homologues algériennes», a-t-il expliqué. M. Nacer Boucif El Houcine a confié que le contexte actuel est très favorable au développement des affaires et qu’il est possible d’investir, se félicitant du grand succès qu’a connu le projet de la plus grande usine mondiale d’ammoniac à Oran en partenariat avec la Sonatrach.

Ce Salon sera, donc, d’après lui une occasion pour provoquer des rencontres entre les hommes d’affaires algériens et ceux de Oman, afin de concrétiser plusieurs projets ensemble, comme l’agriculture qui a un potentiel très important, de même que l’aquaculture, qui représente une richesse économique immense, et dans ce sens, il est possible de penser à un partenariat dans le secteur du tourisme, domaine où il est possible d’impulser et diversifier davantage cette coopération. Dans le domaine du tourisme, mis à part la contrainte du transport, en raison de l’inexistence d’une ligne aérienne directe, dans les deux sens, le diplomate estime qu’il n’y a pas de problèmes particulier pour faciliter et encourager le tourisme de part et d’autre. Il rappellera que des accords ont été signé en 2007, mais jusqu’à aujourd’hui les responsables des transports, dans les deux pays, n’ont pas encore mis en œuvre un programme dans ce sens. Cette rencontre témoigne de l’échange de la volonté du Sultanat d’Oman de consolider la coopération avec l’Algérie, surtout que le Sultanat d’Oman est un partenaire de choix pour l’Algérie, qui cherche des débouchés pour ses exportations vers d’autres régions du monde, tout comme elle l’est pour la production omanaise vers la région Afrique de l’Ouest et Europe du Sud, en particulier. Le volume des échanges reste insuffisant, vu les potentialités dont disposent les deux pays, note le diplomate, précisant qu’il est regrettable que la coopération économique entre les deux pays reste en deçà du niveau souhaité et semble même balbutiante avec des échanges s’élevant à peine à une trentaine de millions de dollars. Mais le développement de cette coopération est indéniable de l’aveu même de l’ambassadeur M. Nacer Boucif El Houcine. Il est question également, selon le vice-président de la CCISO, de travailler dans le sens d’une augmentation du volume des échanges commerciaux, témoignant d’un réel essor des économies des deux pays.

Le même responsable invite la partie algérienne à se rendre à Oman pour organiser des manifestations économiques et commerciales et faire découvrir le produit algérien.

Farid Bouyahia